Рой дронов под Ростовом, погибшие под Саратовом: ВСУ атакуют РФ 2 августа

Средства противовоздушной обороны сбили 635 беспилотных летательных аппаратов над регионами России в ночь на 2 августа. Военные отразили массированную атаку на Ростовскую область, уничтожив почти полторы сотни дронов. В Саратовской области в результате атаки дронов ВСУ погибли два человека. Подробности — в материале NEWS.ru.

Силы ПВО уничтожили над Россией 635 дронов ВСУ в ночь на 2 августа

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 635 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Крым, Краснодарский край и акватории Азовского и Черного морей.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 635 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

Женщина и мужчина пострадали при атаке ВСУ на ЛНР

Двое жителей Луганской Народной Республики пострадали при атаке Вооруженных сил Украины на регион, сообщил в Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, ранения получили 67-летняя женщина и 64-летний мужчина. Удары были нанесены в Рубежном и Сватовском муниципальном округе.

«В Рубежном враг ударил вблизи многоквартирного дома, ранения получила 67-летняя женщина. В Сватовском муниципальном округе атакован легковой автомобиль, серьезно ранен 64-летний мужчина», — написал Пасечник.

Под огнем противника также оказались грузовики на автодороге Луганск — Алчевск и в Белокуракинском муниципальном округе. Атакованы гражданская и коммунальная инфраструктура, автостоянки в Свердловске, Красном Луче, Стаханове и Троицком, Старобельском, Новоайдарском муниципальных округах. Благодаря работе систем ПВО и мобильных огневых групп за сутки было уничтожено около 90 воздушных целей.

ПВО РФ Фото: МО РФ

В Башкирии силы ПВО сбили 25 беспилотников

В Башкирии отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов, силами ПВО сбито 25 БПЛА, пострадавших нет, сообщил в мессенджере МАКС глава республики Радий Хабиров. Один беспилотник сбит над промышленной зоной Уфы, пожарные тушат возгорание. Информация о масштабах повреждений и возможных последствиях уточняется.

«Массированная атака БПЛА отражена в Башкирии, сбито 25 беспилотников, пострадавших нет, один БПЛА сбит над промзоной Уфы, пожар тушат», — говорится в сообщении.

Два жителя Саратовской области погибли при атаке украинских дронов

В результате удара беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по территории Саратовской области зафиксированы человеческие жертвы. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил в своих социальных сетях о гибели двух человек и пообещал оказать всестороннюю поддержку их семьям.

Инцидент произошел в ночное время, когда средства противовоздушной обороны отражали массированный налет БПЛА. Отдельным беспилотникам удалось достичь целей на гражданских объектах, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения.

«Слова соболезнования родным и близким. Им будет оказана вся необходимая помощь», — уточнил Бусаргин.

В настоящий момент на пострадавших участках развернуты оперативные группы. Власти уточняют данные о раненых, а также проводят оценку ущерба инфраструктуре.

Силы ПВО отразили почти 150 БПЛА в Ростовской области

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку на Ростовскую область, уничтожив почти полторы сотни беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Атаке подверглись город Каменск-Шахтинский и еще семь районов.

ПВО ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Уничтожено почти полторы сотни БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и еще семи районах области: Чертковском, Тарасовском, Миллеровском, Морозовском, Каменском, Шолоховском и Азовском», — написал Слюсарь.

В Миллеровском районе из-за падения обломков одного из дронов произошло возгорание кабеля на крыше элеватора. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Губернатор предупредил о сохранении беспилотной опасности в регионе и призвал жителей быть внимательными.

Минимум 10 человек пострадали при атаке дронов ВСУ на Донбасс

С начала суток под ударами украинских беспилотников в ДНР пострадали 10 мирных жителей. Среди них сотрудник МЧС и медицинские работники, сообщил глава республики Денис Пушилин в своих социальных сетях.

Он уточнил, что спасатель был ранен в Волновахском округе. На этой же территории в результате атаки на тепловоз пострадал машинист и его помощник.

В Горловке пострадали водитель, врач, два фельдшера скорой помощи и пациент, а также сторож на шахте. Еще один человек получил травмы при ударе ВСУ по легковому автомобилю на трассе Кировское — Шахтерск.

Всего повреждены четыре объекта инфраструктуры, спецтехника, карета скорой помощи и два легковых автомобиля. Официальные органы продолжают сбор информации о последствиях ударов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два мирных жителя Белгородского округа пострадали при ударах со стороны ВСУ

В результате ударов Вооруженных сил Украины в Белгородском округе пострадали два мирных жителя, сообщили в оперативном штабе Белгородской области. Один из них был ранен в поселке Октябрьский, когда FPV-дрон взорвался во дворе частного дома. Мужчина с множественными осколочными ранениями груди, живота, рук и ног был доставлен в Октябрьскую районную больницу, затем его перевели в городскую больницу № 2 Белгорода.

Второй пострадавший — мужчина с акубаротравмой после атаки на коммерческий объект в селе Таврово. Он получил помощь в больнице № 2 и будет лечиться амбулаторно. Риски для населения в данный момент сохраняются. Гражданам рекомендовали быть предельно внимательными в приграничной зоне.

Два человека получили ранения при атаке БПЛА ВСУ на Курскую область

Два жителя Курской области пострадали в результате атак вражеских беспилотников, заявил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, ранены мужчина и женщина.

Последняя получила травму в Курчатовском районе. В данный момент 42-летняя пострадавшая госпитализирована в Курскую областную больницу.

Кроме того, в медицинское учреждение обратился мужчина в возрасте 41 года. Утром он получил акубаротравму в Брянской области.

«Врачи будут наблюдать его амбулаторно», — уточнил Хинштейн.

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