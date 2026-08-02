В Башкирии отражена массированная атака БПЛА

В Башкирии отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов, силами ПВО сбито 25 БПЛА, пострадавших нет, сообщил в мессенджере МАКС глава республики Радий Хабиров. Один беспилотник сбит над промышленной зоной Уфы, пожарные тушат возгорание. Информация о масштабах повреждений и возможных последствиях уточняется.

Массированная атака БПЛА отражена в Башкирии, сбито 25 беспилотников, пострадавших нет, один БПЛА сбит над промзоной Уфы, пожар тушат, — говорится в сообщении.

Утром 2 августа пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 635 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Крым, Краснодарский край и акватории Азовского и Черного морей.