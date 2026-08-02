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02 августа 2026 в 11:20

Саудовский принц обратился к Трампу с одной просьбой

Axios: саудовский принц попросил Трампа воздержаться от новых ударов по Ирану

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Фото: Saudi Press Agency apaim/IMAGO/Global Look Press
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман провел телефонный разговор с Дональдом Трампом и выразил обеспокоенность планами США нанести новые масштабные удары по Ирану, пишет американский портал Axios со ссылкой на источники. По данным издания, поводом для беспокойства стали серьезные намерения американского лидера ударить по энергетическим объектам Ирана в ближайшие дни в ответ на ракетную атаку по базе США в Иордании.

Саудовская Аравия выразила обеспокоенность и попросила внести ясность в план действий, — заявил один из источников.

Один из собеседников сообщил, что Эр-Рияд попросил разъяснений по поводу планов Вашингтона. При этом другой источник уточнил, что саудовский принц призвал Трампа к деэскалации и отказу от новых ударов.

Ранее Трамп заявил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану. По его словам, стороны начали согласовывать условия сделки с Тегераном. Американский лидер отметил, что США находятся в полной боевой готовности к военным действиям в масштабах, невиданных со времен Второй мировой войны.

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