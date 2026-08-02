Сибирские специалисты выясняют причины массовой гибели пчел

В СМИ и социальных сетях появились сообщения о массовой гибели пчел в Куйтунском районе Иркутской области, передает IrkutskMedia. По данным местных жителей, инцидент случился неподалеку от деревни Харяты. Сельчане связывают гибель насекомых с химической обработкой сельскохозяйственных полей, но эти сведения пока официально не подтверждены. Госинспектор управления Людмила Филиппова пояснила, что к делу уже приложено заключение местной службы ветеринарии.

В рамках наших полномочий проверяем именно правильность применения пестицидов и агрохимикатов. Рассмотрев это обращение, мы можем установить, были ли нарушения при обработках, которые могли привести к гибели пчел, или все-таки обработки не явились причинами, — заявила госинспектор.

Для установления всех причин и обстоятельств произошедшего специалисты Россельхознадзора начали профильную проверку. Эксперты ведомства планируют провести обследование почвы и растений на предмет использования опасных пестицидов.

Параллельно собственное разбирательство проводят районные власти, отмечая аналогичные случаи и в соседнем Тулунском районе. Чиновники подчеркивают, что местная продукция пчеловодства полностью безопасна и по-прежнему пригодна к употреблению.

Ранее прокуратура Челябинской области начала проверку сообщений о массовой гибели пчел на пасеке в Аргаяшском районе. Россельхознадзор также проводит проверку по обращению гражданина о гибели пчелосемей у сел Кулуево, Давлетбаева, Ялтырова и Большая Куйсарина.