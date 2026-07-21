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21 июля 2026 в 11:53

История с массовой гибелью пчел получила продолжение

Прокуратура и Россельхознадзор начали проверку после гибели пчел под Челябинском

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Прокуратура Челябинской области начала проверку сообщений о массовой гибели пчел на пасеке в Аргаяшском районе, сообщили в пресс-службе надзорного органа. Россельхознадзор также проводит проверку по обращению гражданина о гибели пчелосемей у сел Кулуево, Давлетбаева, Ялтырова и Большая Куйсарина, передает РИА Новости.

Челябинская природоохранная прокуратура проводит проверку по публикации СМИ о массовой гибели пчел, — отметили в ведомстве.

Специалисты уже взяли пробы почвы и зелени для лабораторных исследований. По предварительным данным, пасека заявителя не зарегистрирована в системе, а в администрации Аргаяшского округа сообщили, что указанные участки используются под посевы рапса.

Ранее в Россельхознадзоре подтвердили, что массовая гибель пчел зафиксирована в Челябинской области. В настоящее время специалисты устанавливают причины происшествия. Речь идет о более чем 5 млн насекомых в Аргаяшском районе.

До этого прокуратура начала проверку по поводу массовой гибели пчел в Красноярском крае. Местные пасечники лишились 30 млн насекомых в Большемуртинском районе. Всего в службу ветеринарного надзора обратились 22 фермера. Точную причину гибели установит экспертиза, которая продлится две-три недели.

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пчелы
прокуратура
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