Россельхознадзор подтвердил массовую гибель пчел в Челябинской области

Массовая гибель пчел зафиксирована в Челябинской области, в настоящее время специалисты устанавливают причины происшествия, сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. Речь идет о более чем 5 млн насекомых в Аргаяшском районе.

Случаи [гибели пчел в Челябинской области] зафиксированы. Такой факт имеет место. Жалобы в управление поступали, мы на место выезжали, были отобраны пробы, в частности, почвы, сейчас все находится в лаборатории, — сказала собеседница агентства.

Она не раскрыла конкретные цифры как по числу пострадавших фермерских хозяйств, так и по общему количеству погибших насекомых. Как отметила собеседница агентства, в случае обнаружения остаточного количества пестицидов по результатам лабораторных исследований будут предприняты меры.

Ранее кандидат биологических наук Дмитрий Богуславский сообщил, что сокращение численности пчел в России приобрело масштабы, угрожающие экологической стабильности. По его словам, за последние два десятилетия количество пчелиных семей в стране сократилось более чем вдвое. Ученый отметил, что массовая гибель насекомых фиксируется примерно в 50 странах мира и носит название «коллапс пчелиных семей».