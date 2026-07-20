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20 июля 2026 в 10:58

В Красноярском крае начали проверку после гибели 30 млн пчел

Прокуратура Красноярского края начала проверку из-за гибели 30 млн пчел

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Прокуратура начала проверку в Красноярском крае по поводу массовой гибели пчел, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве. Ранее стало известно о гибели 30 млн пчел в Большемуртинском районе Красноярского края из-за обработки соседних полей химикатами.

Прокуратурой организована проверка. Всего поступило 22 заявления о массовой гибели пчел, точное число погибших особей не установлено. Причину гибели установит экспертиза, которая продлится две-три недели, — рассказала собеседница.

Помимо этого, она уточнила, что после проверки и получения экспертного мнения, будут приняты дальнейшие меры прокурорского характера. Всего в службу ветеринарного надзора обратилось 22 фермера.

Ранее кандидат биологических наук Дмитрий Богуславский сообщил о том, что сокращение численности пчел в России приобрело масштабы, угрожающие экологической стабильности. По его словам, за последние два десятилетия количество пчелиных семей в стране сократилось более чем вдвое. Ученый отметил, что массовая гибель насекомых фиксируется примерно в 50 странах мира и носит название «коллапс пчелиных семей».

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