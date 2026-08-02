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02 августа 2026 в 12:30

Пожилой пастух погиб от удара молнии

В нижегородской деревне пастух погиб от удара молнии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пастух скончался от удара молнией в Нижегородской области, сообщила государственная инспекция труда региона. Инцидент произошел 30 июля около 13:00 в деревне Содомово Уренского муниципального округа.

Во время пастьбы колхозного стада 62-летний животновод ООО «Нива» получил удар молнией. Прибывшая скорая помощь констатировала смерть работника, — говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Трудовая инспекция проводит проверку по факту несчастного случая на производстве. Информация о ходе проверки уточняется.

Ранее сообщалось, что минимум девять человек пострадали в результате удара молнии по перрону международного аэропорта имени Артуро Мичелены в городе Валенсия в Венесуэле. Среди пострадавших оказались четверо военнослужащих Национальной гвардии Венесуэлы.

До этого молния попала в ракету-носитель «Чанчжэн-3B» во время запуска с космодрома Сичан в Китае на глазах у многочисленных зрителей. На опубликованных кадрах видно, как в ракету на 35-й секунде полета ударила молния.

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Нижегородская область
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молнии
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