Пожилой пастух погиб от удара молнии В нижегородской деревне пастух погиб от удара молнии

Пастух скончался от удара молнией в Нижегородской области, сообщила государственная инспекция труда региона. Инцидент произошел 30 июля около 13:00 в деревне Содомово Уренского муниципального округа.

Во время пастьбы колхозного стада 62-летний животновод ООО «Нива» получил удар молнией. Прибывшая скорая помощь констатировала смерть работника, — говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Трудовая инспекция проводит проверку по факту несчастного случая на производстве. Информация о ходе проверки уточняется.

Ранее сообщалось, что минимум девять человек пострадали в результате удара молнии по перрону международного аэропорта имени Артуро Мичелены в городе Валенсия в Венесуэле. Среди пострадавших оказались четверо военнослужащих Национальной гвардии Венесуэлы.

До этого молния попала в ракету-носитель «Чанчжэн-3B» во время запуска с космодрома Сичан в Китае на глазах у многочисленных зрителей. На опубликованных кадрах видно, как в ракету на 35-й секунде полета ударила молния.