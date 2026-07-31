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31 июля 2026 в 09:10

Появились кадры поимки члена «Артподготовки», собиравшего данные о ВПК РФ

ФСБ показала кадры задержания члена «Артподготовки» в Нижегородской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Опубликованы кадры задержания участника «Артподготовки» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена) в Нижегородской области. По данным Центра общественных связей ФСБ России, мужчина собирал сведения о предприятиях военно-промышленного комплекса РФ для спецслужб Украины.

В процессе переписки [куратор] попросил прислать данные о локациях, где я бываю по работе. Я выслал ему несколько объектов, но вознаграждения никакого за это не получил, — заявил россиянин в ходе допроса.

Ранее сообщалось, что член «Артподготовки» под видом сотрудника транспортной компании провел разведку стратегических объектов в семи регионах страны. Возбуждено уголовное дело, россиянину может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

До этого стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против трех подростков из Смоленской области по факту попытки устроить взрыв на железной дороге. Молодые люди выполняли инструкции кураторов.

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Нижегородская область
ФСБ
террористы
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