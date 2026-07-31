Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 09:54

«Богом поцелованная»: режиссер «Фабрики звезд» объяснила успех Гагариной

Режиссер Лина Арифулина назвала Полину Гагарину «Богом поцелованной» артисткой

Лина Арифулина Лина Арифулина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Режиссер проекта «Фабрика звезд» Лина Арифулина в интервью NEWS.ru назвала певицу Полину Гагарину от природы талантливой, поэтому и успешной. Арифулина поделилась, что впервые увидела певицу на музыкальном проекте. По ее словам, уже тогда стало понятно, что эту артистку ждет большое будущее в музыкальной профессии.

Я все-таки не астролог и не колдунья, но у меня есть профессиональная чуйка. Когда я увидела Полину, то сразу поняла, что ее ждет большое будущее. В индустрии все знают: если Арифулина говорит, что ты — звезда, значит, так оно и есть. В конце концов, звезд сразу видно — они другие, Богом поцелованные, — высказалась Арифулина.

Она добавила, что на «Фабрике звезд» было много талантливых артистов, но не каждый смог пробиться в шоу-бизнес. При создании шоу и нет такой задачи — чтобы каждый участник стал звездой, уточнила деятель культуры.

Я и не ставила задачу, чтобы все 16 участников становились звездами. Я всегда говорила: «Сцена маленькая, и не всем хватит места». Нам бы не поверил зритель, если б все становились звездами. Но я вас уверяю — все ребята нашли свое место в жизни, — заверила Арифулина.

Ранее генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст объявил о перезапуске проекта «Фабрика звезд» спустя 20 лет. Певец Иракли Пирцхалава предположил, что возрожденная «Фабрика звезд» может стать весьма удачным телепроектом.

Продюсер Иосиф Пригожин также положительно высказался об этой идее. По его словам, Константин Эрнст является профессионалом высочайшего уровня, который знает, что делает.

Культура
Полина Гагарина
Фабрика звезд
ТВ-шоу
Наталия Петренко
Н. Петренко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обманувший Долину мошенник ушел на СВО
«Человек с русским характером»: Еремин о смерти баскетболиста Едешко
В России пресекли контрабанду драгоценных изделий на миллиарды рублей
Удары по Украине сегодня, 31 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Омске осудят мужчину, снимавшего порнографию с детьми
Невеста хотела сжечь церковь перед свадьбой с помощью тампона
Наступление ВС РФ на Харьков 31 июля: последние новости, успехи армии, бои
В СВР раскрыли, что позволяет России добиваться целей
Омбудсмен призвала родителей не забывать об ответственности за своих детей
Захарова «восхитилась» гибкостью нейтралитета Швецарии
Украина поставила условие для помощи Трампу в войне с Ираном
Россиянам рассказали, кто становится негласным соучастником мошенников
Испания и Марокко приняли важное решение из-за прибытия мигрантов в Сеуту
В Госдуме предложили снизить ставку НДФЛ для молодых специалистов
ВСУ раскрыли позиции пунктов управления дронами в ДНР из-за Mavic
«Одноклассники» запустят онлайн-путешествие по Уралу
Пранкеры Вован и Лексус рассказали подробности розыгрыша Березовского
Названо условие Трампа для переговоров с Ираном
Hummer влетел в машину Росгвардии и устроил цепное ДТП
Звезда сериала «СашаТаня» поделилась секретом крепких отношений
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.