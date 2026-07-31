«Богом поцелованная»: режиссер «Фабрики звезд» объяснила успех Гагариной

Режиссер проекта «Фабрика звезд» Лина Арифулина в интервью NEWS.ru назвала певицу Полину Гагарину от природы талантливой, поэтому и успешной. Арифулина поделилась, что впервые увидела певицу на музыкальном проекте. По ее словам, уже тогда стало понятно, что эту артистку ждет большое будущее в музыкальной профессии.

Я все-таки не астролог и не колдунья, но у меня есть профессиональная чуйка. Когда я увидела Полину, то сразу поняла, что ее ждет большое будущее. В индустрии все знают: если Арифулина говорит, что ты — звезда, значит, так оно и есть. В конце концов, звезд сразу видно — они другие, Богом поцелованные, — высказалась Арифулина.

Она добавила, что на «Фабрике звезд» было много талантливых артистов, но не каждый смог пробиться в шоу-бизнес. При создании шоу и нет такой задачи — чтобы каждый участник стал звездой, уточнила деятель культуры.

Я и не ставила задачу, чтобы все 16 участников становились звездами. Я всегда говорила: «Сцена маленькая, и не всем хватит места». Нам бы не поверил зритель, если б все становились звездами. Но я вас уверяю — все ребята нашли свое место в жизни, — заверила Арифулина.

Ранее генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст объявил о перезапуске проекта «Фабрика звезд» спустя 20 лет. Певец Иракли Пирцхалава предположил, что возрожденная «Фабрика звезд» может стать весьма удачным телепроектом.

Продюсер Иосиф Пригожин также положительно высказался об этой идее. По его словам, Константин Эрнст является профессионалом высочайшего уровня, который знает, что делает.