«Знает, что говорит»: Пригожин высказался о новой «Фабрике звезд»

Решивший возродить музыкальный конкурс «Фабрика звезд» в эпоху интернета продюсер Константин Эрнст является профессионалом, поэтому он знает, что делает, заявил корреспонденту NEWS.ru музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, сказанным на вручении премии ТЭФИ, существует значительная аудитория, продолжающая смотреть телевизионные проекты.

Вы знаете, все равно телевидение — это как шоурум, без него нельзя. Поэтому есть люди, которые все равно смотрят телевидение, и если он сказал — он профессиональный человек — наверное, он знает, что говорит, — сказал Пригожин.

Ранее он заявил, что проекты вроде «Фабрики звезд» обязательно должны присутствовать в телевизионном эфире. Пригожин подчеркнул, что в прошлом эта программа служила настоящей «кузницей кадров» для эстрады, а ее выпускники впоследствии достойно представляли Российскую Федерацию на разнообразных международных конкурсах.

Кроме того, продюсер и музыкальный обозреватель Павел Рудченко отметил, что успех обновленной версии «Фабрики звезд» напрямую зависит от того, кто станет наставниками в этом проекте. Аудитории хорошо знаком формат передачи, поэтому ее реинкарнация вызовет неподдельный отклик у зрителей, подчеркнул он.