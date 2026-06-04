«Фабрика звезд» возвращается: когда премьера, новые правила шоу

Новая «Фабрика звезд» станет битвой между продюсерами нового и старого формата, заявил Константин Эрнст. Кто готовит перезапуск музыкального шоу, кого выбрали ведущим, какими будут новые правила?

Что известно о новой «Фабрике звезд», кто готовит перезапуск шоу

4 июня в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Первого канала Константин Эрнст рассказал о подготовке к перезапуску музыкального шоу «Фабрика звезд». По его словам, передача будет отличаться от программы, которое россияне увидели 20 лет назад.

«Эта „Фабрика звезд“ будет совершенно новая. Она будет построена на соревновании двух типов продюсеров: продюсеров классических, например Игоря Матвиенко, Максима Фадеева, и продюсеров последнего десятилетия. Это будет попытка столкновения двух практик и двух музыкальных стилей», — рассказал Эрнст на ПМЭФ.

Официальной информации о том, когда выйдет в эфир перезапуск «Фабрики звезд», пока нет. Ранее Telegram-канал «Продюсер от бг» сообщил, что возвращение запланировано на начало 2027 года. Информация о подготовке нового сезона появилась в материалах рекламного агентства Media Instinct Group: в эфир с января по март 2027 года должны выйти 12 отчетных концертов. Подтверждения этой информации пока нет.

Кто будет вести новую «Фабрику звезд»

Яна Чурикова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Яна Чурикова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По словам Эрнста, в новом сезоне будет несколько принципиально новых проектов, но «Фабрика звезд» сохранит классический бренд и основную ведущую Яну Чурикову.

Чурикова заявила РБК, что «Фабрика звезд» в современных реалиях будет интересна публике. По ее словам, люди скучают по «той самой» «Фабрике», несмотря на обилие шоу талантов. Она считает, что главной изюминкой проекта была искренность.

«Теперь артист продвигается через диджитал-среду, скорее всего, нужно будет подумать в эту сторону. Нужно просто посмотреть, как изменилось время, и сделать то, что нужно именно этому времени», — объявила Чурикова.

Когда началась «Фабрика звезд», каких артистов запустило телешоу

Первую серию оригинального шоу «Фабрика звезд» показали 13 октября 2002 года. В том же году в проект попала Яна Чурикова, которая была бессменной ведущей реалити-шоу на протяжении семи сезонов. Также ведущими шоу успели побывать Ксения Собчак, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и другие звезды.

Шоу стало российской версией успешного телевизионного проекта голландской продюсерской телекомпании Endemol «Академия звезд» — во Франции и Испании собственная «Фабрика» вышла всего на год раньше, чем в России.

«Фабрика» выходила до 2007 года, а затем возвращалось в 2011–2012 годах, а после — в 2017 году на телеканале «Муз-ТВ» и в 2024 году — на ТНТ. Создатель шоу — российский продюсер Илья Бачурин, который в дальнейшем ушел на телеканал «MTV Россия».

Культовый музыкальный проект Первого канала дал старт многим известным артистам: Полине Гагариной, Тимати, Юлии Савичевой, Владу Соколовскому, Наталье Подольской, Мигелю, Юлианне Карауловой, Ирине Дубцовой, Саше Балакиревой и другим.

Участники во время кастинга «Фабрики звезд» в Москве Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил NEWS.ru, что успех перезапуска «Фабрики звезд» напрямую зависит от выбора наставников проекта.

«Я думаю, что „Фабрика звезд“ вновь станет популярным шоу, если вернется на ТВ. Привычный формат вызовет положительную бурю эмоций. Зрители с удовольствием будут наблюдать за участниками шоу. Другой вопрос: кто станет наставником, саунд-продюсером, креативщиком? От этого будет зависеть и то, как раскроются артисты, увидим ли классные номера и добротный контент. Также выбор наставников повлияет на то, насколько популярными станут участники шоу в будущем. Я думаю, что „Фабрика звезд“ была бы интересна, если бы опытом делились продюсеры Максим Фадеев и Виктор Дробыш. Они могли бы написать для участников классные треки, а это позволило бы исполнителям достичь крутых высот», — сказал Рудченко.

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