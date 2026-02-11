Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 11:10

Минпромторг раскрыл судьбу бывших заводов Toyota и Volkswagen

Алиханов: бывшие заводы Toyota и Volkswagen планируют запустить в 2026 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Производство на бывших заводах Toyota в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Нижегородской области планируется запустить в 2026 году, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов. По его словам, которые приводит ТАСС, ведомство также собирается разработать новые инструменты защиты российских инвестиций на случай ухода иностранных автопроизводителей.

В этом году мы планируем перезагрузить оставшиеся два завода — это завод Toyota, бывший в Санкт-Петербурге, и бывший завод Volkswagen в Нижегородской области, — отметил Алиханов.

Ранее министр сообщал, что Минпромторг РФ завершил подготовку полного перечня локализованных автомобилей, официально разрешенных для использования в такси. Публикация документа ожидается в ближайшие недели. На данный момент действует первичный перечень, опубликованный в октябре 2025 года, в который включено более 20 моделей от шести отечественных брендов. В этот список входят автомобили марок Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов обратился в Минтранс и ФАС с просьбой проверить сервисы такси после скачка цен на поездки в снегопады. По его мнению, агрегаторов нужно обязать устанавливать стоимость на свои услуги в разумных пределах даже в непогоду.

