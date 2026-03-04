Зимняя Олимпиада — 2026
Покинувшие Иран россияне вылетели из Ленкорани на родину

МЧС: самолет с покинувшими Иран 117 россиянами вылетел из Азербайджана в Москву

Самолет Ил-76 МЧС РФ Самолет Ил-76 МЧС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолет Ил-76 МЧС России доставит из Азербайджана 117 россиян, передали ТАСС в ведомстве. Все они ранее покинули Иран на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Самолет вылетел из азербайджанского аэропорта Ленкорани. Спецборт МЧС России доставляет 117 граждан РФ из Азербайджана в Москву, в том числе 54 ребенка,сообщили в МЧС.

Ранее стало известно, что самолет Ил-76 МЧС России прибыл в Азербайджан из подмосковного аэропорта Жуковский. На его борту находятся врачи отряда «Центроспас» и психологи — специалисты готовы оказать прибывающим всю необходимую помощь и поддержку.

До этого двое сотрудников посольства России в Иране были эвакуированы через азербайджанскую границу. Дипломаты пересекли пункт пропуска Астара в ходе организованного выезда граждан из республики.

Премьер РФ Михаил Мишустин в ходе телефонных переговоров с главой правительства Азербайджана Али Асадовым выразил признательность Баку за организацию выезда граждан РФ из Ирана. Москва дала высокую оценку оперативному участию Азербайджана в эвакуации россиян в непростой региональной ситуации.

Покинувшие Иран россияне вылетели из Ленкорани на родину
