Сын Хаменеи Моджтаба стал новым верховным лидером Ирана: что о нем известно

Совет экспертов, состоящий из 88 богословов, избрал нового рахбара в ночь на 4 марта, им стал Моджтаба Хаменеи, второй сын покойного Али Хаменеи. Что известно о новом верховном лидере Ирана?

Что известно о ранней жизни нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи

Моджтаба Хаменеи родился в 1969 году в Мешхеде, втором по величине городе провинции Хорасан-Резави на северо-востоке Ирана. Он был вторым ребенком в семье Али Хаменеи.

После школы Моджтаба изучал теологию. Среди его первых учителей были аятолла Сайед Махмуд Хашеми Шаруди и Али Хаменеи.

В 1999 году Моджтаба продолжил свое религиозное образование в городе Кум, священном для шиитов месте. После завершения учебы он стал клириком. В Куме его наставниками были выдающиеся богословы Месбах Йезди, аятолла Лотфола Сафи Гольпайегани и Мохаммад Багер Хазари.

По данным источников зарубежных СМИ, решение о назначении Моджтабы Хаменеи было принято под давлением Корпуса стражей исламской революции.

«Ассамблея экспертов под давлением Корпуса стражей Исламской революции избрала Моджтабу Хаменеи следующим лидером Исламской Республики», — говорится в сообщении агентства Iran International.

Агентство расположено в Великобритании и представляет себя как независимый источник информации, противопоставленный официальным иранским СМИ. В 2022 году иранские власти признали СМИ «террористической организацией», обвинив его в организации протестов и распространении ложной информации.

Что известно о политической деятельности и личной жизни Моджтабы Хаменеи

Моджтаба Хаменеи преподавал богословие в религиозном центре Кума. Он известен как последовательный сторонник бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и поддержал его на президентских выборах 2005 и 2009 годов.

Как пишет Пятый канал, согласно некоторым данным, из-за конфликта между Ахмадинежадом и высшим руководителем Ирана Али Хаменеи, Моджтаба, как предполагается, участвовал в покушении на рахбара и впоследствии был арестован. В 2013 году Махмуд Ахмадинежад обвинил Моджтабу в незаконном присвоении государственных средств. Это событие вызвало обсуждения о возможном распаде их политического альянса.

Сын Али Хаменеи в настоящее время состоит в браке с дочерью Голям-Али Аделя, который ранее занимал пост председателя Меджлиса (парламента) Ирана. Согласно неподтвержденной информации, в 2007 году у Моджтабы родился сын, которому дали имя Али.

