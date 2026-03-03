Ситуация в ОАЭ 3 марта: спокойствие местных жителей, возвращение россиян

Некоторым жителям России удалось вернуться на родину из Объединенных Арабских Эмиратов, которые находятся под обстрелами из-за конфликта, бушующего на Ближнем Востоке. Что рассказали приземлившиеся в Москве граждане РФ, как жители ОАЭ реагируют на происходящее в стране?

Что известно о возвращении российских туристов из ОАЭ

В Шереметьево приземлился первый рейс Etihad Airways из Абу-Даби с россиянами.

Telegram-канал SHOT сообщил, что вернувшиеся из-за границы россияне поделились своими впечатлениями о произошедших событиях: взрывах, звуках сирен и радостном возвращении домой.

Звезда сериала «Глухарь» Виктория Тарасова также вернулась на родину. Актриса рассказала, что 28 февраля ее рейс отменили за час до посадки в связи с взрывами и закрытием воздушного пространства. В результате ей пришлось остаться в ОАЭ, однако, по ее словам, авиакомпания оплатила ей питание и проживание в отеле. Как и многие другие вернувшиеся, Виктория отметила, что не заметила паники во время этих дней, а сотрудники местных отелей и авиакомпании действовали оперативно и слаженно.

По словам тех, кто вернулся, в ОАЭ все еще находится значительное количество туристов из РФ. В ближайшие дни возможны следующие рейсы в Москву, но их отправка будет зависеть от текущей военной ситуации в регионе.

На какие два лагеря разделились жители и гости Дубая

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке население и гости Дубая оказались в двух лагерях. Одни поддаются панике, другие продолжают вести привычный образ жизни, сообщила РЕН ТВ местная жительница, стоматолог Доктор Катрин.

«Сейчас происходят не самые лучшие события в Дубае… Все поделились на два лагеря: те, кто предается панике, и те, кто продолжает вести обычную жизнь. Я отношусь ко второму лагерю», — подчеркнула девушка.

Она отметила, что в начале обострения конфликта встречалась с друзьями. В ближайшее время она намерена активно работать с пациентами, несмотря на плотный график. При этом жительница Дубая выражает надежду на скорое завершение иранских атак на город.

«Я искренне надеюсь, что все скоро закончится», — сказала Катрин.

Прибывший в аэропорт Шереметьево рейсом из Абу-Даби россиянин Илья также рассказал, что жители Объединенных Арабских Эмиратов, несмотря на напряженную обстановку в регионе, сохраняют спокойствие. Они попросту не видят причин для паники среди приезжих.

«Все говорят, что это абсолютно безопасно, что нет проблем. Якобы это пройдет за пару дней», — рассказал Илья журналистам.

Как «Аэрофлот» поддержал застрявших в Дубае россиян

Авиакомпания «Аэрофлот» решила оплатить проживание российских туристов в отелях Дубая, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. На данный шаг авиаперевозчик пошел в связи с трудностями, возникшими при вылете пассажиров из ОАЭ из-за недавних событий в регионе.

«Авиакомпания „Аэрофлот“ взяла на себя возможность размещения за свой счет наших граждан в отелях Дубая», — сказал Ядров.

Замгендиректора по производству «Аэрофлота» Андрей Семенов добавил, что перевозчик рассчитывает на содействие властей с расселением, как это уже произошло в Абу-Даби. По его словам, даже при благоприятном сценарии для вывоза всех пассажиров потребуется несколько дней.

Читайте также:

Составлен список российских звезд, которые находятся под обстрелами в Дубае

Жесткий консерватор: кто такой возможный преемник Хаменеи Алиреза Арафи

Убийство лидера Ирана Хаменеи: подробности, реакции, что дальше