03 марта 2026 в 02:43

«Абсолютно безопасно»: турист из РФ рассказал о настроениях в ОАЭ

РИА Новости: жители ОАЭ совершенно спокойны, несмотря на эскалацию в регионе

Авиаудары Ирана по Абу-Даби Авиаудары Ирана по Абу-Даби Фото: Социальные сети
Прибывший в аэропорт Шереметьево рейсом из Абу-Даби россиянин Илья рассказал РИА Новости, что жители Объединенных Арабских Эмиратов, несмотря на напряженную обстановку в регионе, сохраняют спокойствие. Они попросту не видят причин для паники среди приезжих.

Все говорят, что это абсолютно безопасно, что нет проблем. Якобы это пройдет за пару дней, — рассказал Илья журналистам.

Ранее видеозапись вернувшихся из Абу-Даби на родину после трехдневного перерыва в авиасообщении россиян опубликовал Telegram-канал SHOT. Пассажиров переполняли эмоции, а салон лайнера наполнился громкими аплодисментами и радостными возгласами. Борт авиакомпании Etihad приземлился в Шереметьево. Возвращение домой затянулось на семь часов — самолету пришлось пересечь территорию Пакистана, Афганистана и Таджикистана из-за закрытого воздушного пространства над территорией Ирана.

До этого сообщалось, что за последние трое суток жертвами ударов вооруженных сил США и Израиля стали 47 мирных жителей иракской провинции Исфахан. Tasnim со ссылкой на заместителя губернатора по безопасности региона Акбара Селехи добавляет, что ситуация остается сложной, однако силы правопорядка и специальные службы держат обстановку под контролем.

