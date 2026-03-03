Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 02:30

В обществе «Знание» раскрыли залог успешной политики Мишустина

Лектор «Знания» Абелев: Мишустин умеет быстро перестраивать систему

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Премьер-министр России Михаил Мишустин возглавил правительство в непростой период, рассказал NEWS.ru декан факультета международных финансов Всероссийской академии внешней торговли, лектор Российского общества «Знание» Олег Абелев. По его словам, умение оперативно перестраивать систему помогло премьеру провести страну через «турбулентность».

Первое важное умение — это технократизм и умение быстро перестраивать систему. Когда в январе 2020 года в России еще не было официально зарегистрировано ни одного случая коронавируса, Мишустин уже подписал документы о создании оперативного штаба. Это не случайность, а стиль работы и умение оперативно задействовать оптимальные ресурсы, это важное качество. Второе — это ориентация на конкретный результат, — пояснил эксперт.

Он отметил, что Мишустин — человек, привыкший измерять эффективность цифрами. Эту культуру он принес в правительство — теперь всем проектам и программам сопутствует наглядный KPI, что позволило избавить кабмин от лишней бюрократии.

И в-третьих — Мишустин умеет налаживать межведомственное взаимодействие. <…> Он выстроил командную работу с Госдумой, с Советом Федерации, с Центробанком, что позволило довольно быстро и оперативно принимать законы и меры поддержки. И что важно, Мишустин сделал из Правительства штаб управления, где совещание заканчивается принятием решений, — подчеркнул Абелев.

Ранее Михаил Мишустин призвал ускорить переход России от Болонской системы на новую модель высшего образования. С таким поручением он обратился к министру науки Валерию Фалькову.

