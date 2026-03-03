Жесткий, но эффективный: как Мишустин спасает Россию от кризисов

3 марта исполняется 60 лет премьер-министру России Михаилу Мишустину. Он возглавил правительство в сложный для страны период — в самый разгар пандемии коронавируса. Однако под его руководством кабмин, а с ним и вся страна прошли не только через испытание COVID-19, но и выстояли перед антироссийскими санкциями и колоссальным давлением Запада. Каким был путь Мишустина в правительство и почему именно ему Владимир Путин доверил второй по значимости пост в РФ — в материале NEWS.ru.

Как Мишустин попал в большую политику

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. Отучившись в школе в Лобне, он поступил в Московский станкостроительный институт, где получил специальность «инженер-системотехник». Позже там же Мишустин окончил аспирантуру, в 2000-е защитил кандидатскую диссертацию и стал доктором экономических наук.

Карьера будущего премьера началась с работы в Международном компьютерном клубе — его в конце 1980-х организовали несколько членов Академии наук СССР, чтобы содействовать созданию рынка вычислительной техники в стране. До 1995 года Мишустин занимал должность директора тестовой лаборатории, позже стал замдиректора и председателем правления.

Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин и президент РСПП Александр Шохин Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

С 1998-го Мишустин — помощник главы Государственной налоговой службы. В этом качестве он курировал вопросы, связанные с информационными системами учета и контроля за поступлением налоговых платежей. Уже вскоре был назначен замруководителя ведомства, в 2004 году — замминистра по налогам и сборам, а затем руководил Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости и Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

В 2008–2010 годах Мишустин вел предпринимательскую деятельность, в том числе занимая пост президента инвесткомпании UFG Capital. В 2010-м был назначен главой Федеральной налоговой службы, которой руководил следующие 10 лет.

На этой должности Мишустин зарекомендовал себя как профессионал, способный рационально мыслить, сказал NEWS.ru экономист Василий Колташов. Благодаря этому, считает он, в ФНС была проведена успешная цифровизация, требовавшая не просто внедрения новых технологий, но и знаний, как к этим технологиям правильно подойти.

«Он деятельный, разумный, наблюдательный и человечный. Подходит к делу исходя из поиска реально оптимальных процессов и механизмов их разработки. То есть он в состоянии видеть, где образуются „медвежьи углы“ бюрократии, где остаются неэффективные подразделения, которые заняты самодеятельностью и создают проблемы для других подразделений. Этим были продиктованы различные цифровизаторские решения Мишустина в налоговом ведомстве», — пояснил эксперт.

Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин отвечает на вопросы представителей СМИ во время брифинга, 2011 год Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Почему Мишустин стал премьер-министром

В январе 2020 года президент РФ Владимир Путин огласил традиционное послание к Федеральному собранию. После этого премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Он объяснил такой шаг желанием дать российскому лидеру возможность реализовать те предложения, которые были внесены в рамках его выступления.

Путин позже рассказал, что ему представили список из четырех кандидатур на должность премьера — Мишустина среди них не оказалось. Тогда глава государства решил лично выдвинуть главу ФНС на пост председателя кабмина. По словам президента, он исходил из «личных и деловых качеств» Михаила Владимировича, а также результатов его работы в ФНС.

На голосовании в Госдуме назначение Мишустина поддержали 383 депутата, 41 человек воздержался. Он стал единственным кандидатом в премьеры, который не получил ни одного голоса «против».

По мнению Колташова, Путин остановил свой выбор именно на Мишустине, поскольку к тому моменту российская экономика сильно изменилась.

«Государственная экономическая политика встала на рельсы импортозамещения, развития обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и оборонной сферы. Я знаю, например, что Мишустин лично ездил в 2022–2023 годах по военным производствам. Проверял, как там работают и не были ли расхищены государственные деньги. То есть Мишустин не боится выходить из кабинета и направляться туда, где есть потребность посмотреть, как работают, какие проблемы возникают», — полагает экономист.

Владимир Путин и Михаил Мишустин Фото: kremlin.ru

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев в беседе с NEWS.ru объяснил, что Мишустин обладает уникальным набором качеств.

«Во-первых, у него исключительная работоспособность — он может работать практически без перерывов. Во‑вторых, современное мышление: возглавляя налоговую службу, он сделал ее образцом в IT‑области и продолжил продвигать цифровизацию и оптимизацию процессов. В‑третьих, стратегический подход: он сосредоточен на крупных, системных задачах и умеет находить решения, которые одновременно решают несколько проблем», — пояснил депутат.

Как Мишустин изменил правительство РФ

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов в беседе с NEWS.ru отметил, что правительство под руководством Мишустина с самого начала работает в режиме постоянного «антикризисного управления».

«За это время сменились три экономические эпохи: сначала пандемия и локдауны, затем „санкционный шторм“ 2022 года, а сейчас — период структурной трансформации экономики. Причем, несмотря на все шторма и санкции, команде премьера удалось не только удержать экономику от провала, но и вывести ее на траекторию роста», — подчеркнул парламентарий.

Он считает, что во многом этому способствовал курс на цифровизацию управленческих процессов, взятый Мишустиным. В 2020 году тогда еще кандидат в премьеры пообещал превратить правительство в настоящую цифровую платформу. Так, например, переход на электронный документооборот позволил чиновникам заниматься «сутевой» работой вместо бюрократии. Если в 2019 году только 40% документов правительства были представлены в электронном виде — причем в формате сканированных бумажных оригиналов, то к 2025-му этот показатель достиг 90%.

Михаил Мишустин Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с NEWS.ru назвал еще одно важное умение Мишустина, которое позволило ему наладить эффективную работу правительства.

«Сохранить устойчивость и эффективность помогло прежде всего умение выстраивать слаженную командную работу. Мишустин — руководитель, который опирается на цифры и четкую координацию ведомств. Каждый, кто работал с Михаилом Владимировичем, знает о его поистине уникальных талантах — блестящий аналитический ум, нестандартное мышление и способность неизменно верно прогнозировать развитие ситуации», — перечислил политик.

По словам лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, за время работы Мишустина на посту премьера кабмин действительно претерпел масштабную трансформацию.

«Мишустин перестроил структуру правительства, внедрил новейшие информационные технологии, провел своевременную донастройку налоговой системы, что позволило мобилизовать значительные средства», — отметил политик в разговоре с NEWS.ru.

Какой стала Россия при Мишустине

В феврале Мишустин представил в Госдуме отчет о работе правительства за 2025 год. Он сообщил, что ВВП России в прошлом году поднялся на 1%, а с 2022-го его рост превысил 10%. Кроме того, правительству удалось совместно с Банком России остановить рост инфляции, уровень безработицы в стране упал до 2,2%, а МРОТ повысился более чем на 16,5%, достигнув 27 тыс. рублей, что затронуло 4,5 млн жителей РФ. Продолжилось развитие сотрудничества с зарубежными государствами — были сняты более 40 барьеров для российского экспорта и заключены соглашения о свободной торговле с ОАЭ, Индонезией и Монголией.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ, 2 марта 2026 года Фото: Александр Миридонов/РИА Новости

«Россия продолжает развиваться вопреки всем попыткам извне этому помешать — в том числе нарастающему санкционному давлению, тарифным войнам и другим многочисленным вызовам», — подчеркнул глава кабмина.

Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов напомнил NEWS.ru: именно при Мишустине началось масштабное развитие портала «Госуслуги», была упрощена система социальных выплат, внедрены новые механизмы поддержки семей с детьми — они стали более точными и эффективными благодаря цифровому учету доходов казны.

«Кроме того, были запущены масштабные программы в авиастроении, микроэлектронике и IT-секторе, включая льготы для специалистов и компаний», — указал парламентарий.

Матвейчев подчеркивает: если сравнить динамику роста за пять лет, Россия по целому ряду показателей — одна из лучших стран мира.

«Мишустин мыслит в трех измерениях: он ищет не разовые китайские штрихи, а решения, которые охватывают целые кластеры проблем и дают устойчивый результат», — пояснил собеседник.

По словам Алтухова, кабмину Мишустина удалось обеспечить управляемость и социальную стабильность в России в условиях беспрецедентного внешнего давления и бюджетного дефицита.

Слуцкий в свою очередь подчеркнул: впереди у правительства еще много работы.

«Перед кабмином стоят задачи дальнейшего экономического роста, повышения реальных доходов граждан, поддержки участников СВО и их семей, развития регионов. Уверен, что при такой профессиональной команде все стоящие перед страной вызовы будут решены», — резюмировал лидер ЛДПР.

