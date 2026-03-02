Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 23:40

На Западе сообщили о росте ракетных атак ВС РФ на украинские объекты

The Guardian: в феврале РФ увеличила запуск ракет по украинским объектам на 113%

Выстрел тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» Выстрел тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская армия в феврале текущего года кардинально на 113% увеличила интенсивность ночных ударов по объектам на территории Украины, сообщает британское издание The Guardian. Количество запущенных ракет и беспилотников достигло рекордных значений за последние три года.

Согласно данным проведенного журналистами анализа, в феврале Вооруженные силы России выпустили по целям 288 ракет в ходе ночных атак. Этот показатель на 113% превышает результаты января текущего года.

Авторы публикации также указали, что в феврале Россия выпустила по Украине больше ракет в ходе ночных атак, чем в любой другой месяц, по крайней мере, с начала 2023 года. Помимо ракет, минувший месяц также ознаменовался массированным применением беспилотной авиации: по украинским городам и поселкам было запущено 5059 дронов большой дальности. Это примерно на 13% больше, чем в январе.

Журналисты подчеркнули, что февраль 2026 года стал самым напряженным месяцем с точки зрения ночных воздушных атак за весь анализируемый период. По их мнению, рост интенсивности ударов как крылатыми ракетами, так и ударными беспилотниками свидетельствует о наращивании давления на энергетическую и военную инфраструктуру противника в ночное время суток, что позволяет минимизировать потери авиационной техники.

Ранее стало известно, что российские военные освободили село Краснознаменка в Межевском районе Днепропетровской области Украины. В операции участвовали бойцы группировки войск «Центр».

