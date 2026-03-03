Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 01:03

Историческое здание иранского парламента попало в центр ударов

Fars: старое здание Меджлиса Ирана в Тегеране пострадало в результате ударов США

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Историческое здание иранского Меджлиса попало под бомбардировку Соединенных Штатов и Израиля во время атак на Тегеран, сообщает агентство Fars. В настоящий момент территория оцеплена, данных о пострадавших и масштабах разрушений пока не поступало.

Старое здание Меджлиса — символ иранской государственности. Его повреждение носит не только материальный, но и глубоко символический характер. Оно было открыто в 1906 году и служило местом расположения нижней палаты парламента вплоть до 1979 года.

Удары по иранской столице стали частью масштабной военной операции, начатой 28 февраля. Целями становились не только военные объекты, но и гражданская инфраструктура, жилые кварталы и даже школы.

Ранее Вооруженные силы Ирана сообщили, что за последние сутки противовоздушные силы страны перехватили и уничтожили семь беспилотников Израиля и США. Как сообщает пресс-служба ВС исламской республики, инциденты произошли в воздушном пространстве в районах Тебриза, Тегерана, Исфахана, Хорремабада и Бушера. Под удар иранских систем противовоздушной обороны попали беспилотные летательные аппараты моделей MQ-9, Heron, Hermes и Orbiter.

