24 февраля 2026 в 21:30

Депутаты потребовали обнародовать компромат на брата короля

Британский парламент одобрил публикацию файлов о работе экс-принца Эндрю

Принц Эндрю Принц Эндрю Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press
Правительство Великобритании распространит документы, касающиеся деятельности экс-принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на посту спецпредставителя страны по международной торговле в 2001–2011 годах, сообщает The Times. Соответствующий запрос либеральных демократов единогласно поддержали депутаты Палаты общин.

Прошедшие во вторник дебаты газета назвала беспрецедентными. Согласно традиции, члены королевской семьи ограждены от негативных обсуждений в парламенте, однако 24 февраля этот принцип нарушили. Дискуссии временами выходили за рамки критики брата короля и затрагивали вопросы о монархии как институте, а также о предоставляемых ей привилегиях и защите.

Сроки публикации документов пока не сообщаются — они зависят от ведущегося следствия. Принц Эндрю лишился королевских покровительств и титула на фоне скандала вокруг его дружбы с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном и обвинений в сексуальных домогательствах.

Ранее лидер антимонархической организации Грэм Смит оценил перспективы судебного преследования брата короля Карла III. По его словам, принц Эндрю вряд ли отправится в тюрьму, несмотря на расследование о служебных злоупотреблениях и возможную проверку сообщений о сексуальных преступлениях.

