Психолог назвала ключевые причины, почему мужчины заводят романы на стороне

Неудовлетворенность в отношениях, кризис среднего возраста или желание острых ощущений чаще всего толкают мужчин завести роман на стороне, заявила NEWS.ru семейный психолог Ольга Романив. По ее словам, в 40–50 лет у сильного пола происходит переосмысление жизни. Она отметила, что в это время мужчины стараются доказать свою привлекательность и молодость.

Роман на стороне — это всегда болезненная тема. Почему мужчины, казалось бы, счастливые в браке, ищут утешения или новых ощущений за его пределами? Можно выделить несколько причин. Первое, это неудовлетворенность в отношениях. Мужчина может чувствовать себя недооцененным, непонятым, нелюбимым или просто одиноким. Второе, это кризис среднего возраста. Для многих период 40–50 лет становится временем переосмысления жизни. Роман может стать попыткой мужчины доказать себе, что он еще молод и привлекателен. Третье, это поиск новизны и острых ощущений. Рутина и предсказуемость могут со временем убить страсть в любых отношениях, — пояснила Романив.

Она добавила, что также можно выделить и другие причины мужской измены. По словам Романив, к отношениям на стороне могут подтолкнуть низкая самооценка и банальное желание наказать партнера за прошлые обиды. Психолог отметила, что измена становится следствием внутренних проблем, которые человек не может или не хочет решать в рамках брака.

Что еще толкает мужчин на измену в браке? Низкая самооценка и потребность в подтверждении. Мужчина, который сомневается в своей привлекательности или мужественности, может искать подтверждения своей ценности у других женщин. Неумение решать конфликты и общаться. Вместо того чтобы открыто говорить о своих проблемах и потребностях в браке, некоторые предпочитают избегать конфронтации. Также в некоторых случаях измена может быть актом мести за прошлые обиды, невнимание или предполагаемую неверность партнера, — резюмировала Романив.

Ранее психолог Ольга Дубасова заявила, что пережить болезненный опыт измены и сохранить внутреннюю опору можно, дав безопасный выход эмоциям и приняв четкое решение о будущем отношений. По ее словам, выражение своих чувств через разговор, ведение дневника или работу со специалистом снижает напряжение и помогает вернуть контроль.