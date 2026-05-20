20 мая 2026 в 19:54

Машина взлетела на воздух в центре Нью-Йорка

Автомобиль взорвался на Уолл-стрит

В центре Нью-Йорка недалеко от статуи быка на Уолл-стрит загорелся и взорвался легковой автомобиль, сообщает газета New York Post. Инцидент произошел в час пик. Сотрудники пожарной службы тушили возгорание около полутора часов.

Автомобиль Транспортного управления Нью-Йорка взрывается и превращается в огненный шар всего в нескольких шагах от знаковой статуи разъяренного быка на Уолл-стрит, а жители Нью-Йорка разбегаются с криками, — говорится в сообщении.

Ранее в американском Портленде штата Орегон автомобиль протаранил здание спортивного клуба «Малтнома» и загорелся. После ликвидации пламени эксперты нашли в салоне тело водителя и взрывные устройства. По предварительным данным, погибший до этого работал в заведении.

Кроме того, очевидцы опубликовали видео, снятое в центре Киева, на котором запечатлен взрыв легкового автомобиля. Движение транспорта у Бессарабской площади было ограничено. На месте работали полицейские и спасательные подразделения. На записи заметны объятая пламенем машина, густой шлейф дыма и многокилометровая пробка.

