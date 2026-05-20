20 мая 2026 в 16:16

Автолюбителям рассказали о неочевидной опасности для машины в жару

Автоэксперт Лыткин предостерег от оставления машины на сухой траве в жару

Автомобилистам крайне опасно оставлять машину на сухой траве в жару, заявил в беседе с «Радио 1» член Национального экспертного совета по обучению водителей Александр Лыткин. Он предупредил, что если вдруг произойдет пожар, то он может уничтожить машину буквально за минуту.

Одна из самых неочевидных, но опасных угроз — обычная сухая трава. Выезжая на природу или дачу, где газон давно не косили, водители даже не подозревают, что ставят машину на пороховую бочку. Может произойти пожар. Система автомобиля, ее нагрев доходит до нескольких сотен градусов по Цельсию. В том числе у турбированных моторов — доходит до тысячи. Если в такую жару высокая сухая трава начинает загораться под машиной, то все сгорает буквально за минуту, — рассказал Лыткин.

Он добавил, что ситуацию могут усугубить даже небольшие подтекания горюче-смазочных материалов. Эксперт напомнил, что в аномальную жару категорически нельзя оставлять в салоне детей или животных — они могут погибнуть от обезвоживания.

Ранее автоэксперт Петр Баканов посоветовал включить на максимум отопитель салона, чтобы спасти двигатель машины в жаркую погоду. По его словам, этот способ существенно снизит нагрузку на устройство.

