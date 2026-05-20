20 мая 2026 в 17:02

«Сначала объяснись»: Масалитин о приезде сбежавшего из-за СВО тренера

Масалитин попросил Шварца объясниться перед фанатами «Динамо» за отъезд из РФ

Сандро Шварц Сандро Шварц Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Руководству «Динамо» следует вспомнить, как тренер Сандро Шварц покидал клуб в 2022 году, заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. Ветеран считает, что в случае назначения тренеру следует объясниться перед болельщиками.

Руководство знакомо с его методами работы, и они устраивают. Хочется вспомнить, почему, как только началась СВО, Шварц уехал. Да, он дал толчок многим молодым игрокам — [Арсену] Захаряну, [Вячеславу] Грулеву, [Константину] Тюкавину… Но иностранцы спокойно приходят, забирают неустойку, уезжают. Чего ты убежал-то? Теперь, когда нужны деньги, хочешь вернуться и условия еще диктуешь? Ты сначала объяснись перед болельщиками. А то они все прикрываются женами и детьми, — сказал Масалитин.

Шварц работал в «Динамо» с 2020 по 2022 год. В сезоне-2021/22 бело-голубые завоевали бронзовые медали, а также вышли в финал Кубка России. После начала СВО тренер доработал сезон до конца, после чего уехал в Германию.

По информации журналиста Ивана Карпова, новый контракт Шварца с «Динамо» будет действовать до лета 2029 года. Он будет зарабатывать более €2 млн евро в год. По данным «Спорт-Экспресса», зарплата Шварца составит €1,7 млн в год. Соглашение будет подписано в ближайшие два дня. В Москву 47-летний немецкий специалист прилетит в июне — к началу сборов.

Ранее экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что у Шварца ничего не получится в «Динамо». Он выступил за то, чтобы оставить во главе бело-голубых Ролана Гусева.

Виктор Байбаков
В. Байбаков
