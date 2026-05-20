20 мая 2026 в 17:46

Шойгу напомнил, чем Армения обязана России

Шойгу: Армения сохранила суверенитет в 1990-е годы благодаря России

Сергей Шойгу Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Армения сохранила суверенитет в 1990-е годы благодаря России, напомнил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании специальной рабочей группы Совбеза. Он добавил, что русский и армянский народы связывают многовековая дружба и история, передает ТАСС.

Русский и армянский народы связывают многовековые узы дружбы и совместная история, в том числе противостояния иноземным захватчикам. Благодаря усилиям России Армения сохранила суверенитет в 90-е годы XX века и избавилась от энергетической блокады, — сказал Шойгу.

Он также добавил, что именно посредничество России позволило прекратить боевые действия в 2020 году. Это позволило и вернуть ситуацию на путь мирного урегулирования, подчеркнул Шойгу.

Ранее директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин обратил внимание, что Евросоюз стремится оторвать Армению от России и укрепить собственный контроль над республикой. Для решения своих геополитических задач, заточенных на противостояние с Москвой, Брюссель намерен использовать предстоящие в Армении парламентские выборы, считает он.

