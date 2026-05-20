Депутат Европарламента из Латвии Рихардс Колс подарил главе евродипломатии Кае Каллас наклейку с изображением чихуа-хуа на фоне флагов стран Прибалтики, сообщает издание Euractiv. Колс разместил в соцсетях изображение наклейки подписав под ним: «Маленькая собака, большой укус».

Колс <...> украдкой передал записку <...> Каллас во время паузы в ходе пленарного заседания. Офис латыша впоследствии объяснил, что это была наклейка с «балтийской чихуа-хуа», — говорится в публикации.

Выражение «балтийская чихуа-хуа» считается оскорблением в Прибалтике. Литву, Латвию и Эстонию часто сравнивают с маленькими собаками из-за относительно небольших площадей государств.

Ранее итальянский журналист Томас Фази заявил, что назначение Каллас на пост главы евродипломатии ЕС было продиктовано не ее личными качествами, а исключительно стремлением определенных сил затянуть конфликт с Россией. Фази выступил с резкой критикой в ее адрес после того, как она негативно высказалась о кандидатуре бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на роль переговорщика с Россией.