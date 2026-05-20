Адвокат раскрыл, что может грозить матери за убийство новорожденного Адвокат Багатурия: за убийство младенца при доказанной вине грозит до 20 лет

За убийство новорожденного ребенка его матери может грозить срок до 20 лет лишения свободы, если вина будет доказана, рассказал NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, соответствующее наказание предусмотрено статьей 106 УК РФ. При этом адвокат отметил, что если ребенок родился мертвым, уголовная ответственность для женщины не наступает.

По статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка») грозит срок от восьми до 20 лет в том случае, если ей предъявят обвинение. Если экспертиза покажет психические отклонения, то роженица будет направлена на принудительное лечение вместо колонии. В том случае, если ребенок родился мертвым, ответственность не наступает и виновнице ничего не грозит, — объяснил Багатурия.

Таким образом он прокомментировал информацию, что в Ростове-на-Дону местный рыбак обнаружил тело мертвого новорожденного в районе Гремучего родника. Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело. Личность матери ребенка пока не установлена.

Ранее в Серпухове была арестована женщина, подозреваемая в убийстве новорожденного ребенка. Тело девочки с колото-резаными ранами нашли за площадкой для контейнеров с бытовыми отходами. Суд заключил женщину под стражу до 21 июня.