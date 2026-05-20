20 мая 2026 в 19:44

«Дело не в миллиардах»: Дерипаска оценил выгоду от сделок в Китае

Дерипаска не смог сказать, на сколько миллиардов он заключил сделок в Китае

Олег Дерипаска Олег Дерипаска Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский бизнесмен Олег Дерипаска не смог сказать, на сколько миллиардов он заключил сделок в Китае, сообщает «Коммерсант». По словам предпринимателя, дело даже не в деньгах, а в совместных проектах КНР и России, о которых удалось договориться.

Так быстро сосчитать не удастся. Дело не в миллиардах — дело в тех проектах, которые можно будет совместно делать. И не только в Китае, и не только в России, но и в третьих странах, — сказал он.

Ранее Дерипаска призвал перевести россиян на шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днем. Инициатива навлекла на себя волну критики. В ответ на нее предприниматель привел пословицу: «Работа не волк — в лес не убежит».

Как сообщалось, визит президента России Владимира Путина в Китай подтверждает долгосрочный стратегический альянс между Москвой и Пекином, который остается центральным элементом внешней политики КНР. Поездка была запланирована практически сразу после визита в КНР американского лидера Дональда Трампа.

