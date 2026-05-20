Аналитик предрек дальнейшее укрепление рубля

В ближайшей перспективе российская валюта продолжит укрепление из-за высоких цен на нефть, рассказал NEWS.ru аналитик «Цифра брокер» Александр Дудников. Эксперт добавил, что во втором полугодии может произойти ослабление рубля.

В течение ближайших месяцев рубль продолжит удерживать текущие сильные позиции из-за высоких цен на нефть. Однако во втором полугодии тренд на снижение ключевой ставки приведет к умеренному ослаблению нацвалюты до 75-80 рублей за доллар США, — отметил аналитик.

Основной причиной укрепления рубля является высокая цена на нефть, которая способствует большому притоку иностранной валюты в страну, подчеркнул Дудников. По его словам, российский рубль — одна из наиболее высокодоходных и сильных валют по отношению к доллару США в 2026 году, а агентство Bloomberg просто зафиксировало данный факт.

Аналитик добавил, что Bloomberg оценивает рост рубля к доллару на уровне около 12%, что не является чем-то невероятным. В 2025 году нацвалюта укрепилась к «американцу» примерно на 28%, отметил он.

Ранее Bloomberg сообщил, что российский рубль стал лучшей мировой валютой по динамике к доллару в этом квартале. С начала апреля она достигла отметки в 72,6 рублей за доллар. Отмечается, что рубль второй год подряд игнорирует прогнозы о девальвации.

В Bloomberg связали укрепление российской валюты с дисбалансом на финансовом рынке из-за санкций и жесткой денежно-кредитной политикой, призванной компенсировать оборонные расходы. Эта динамика становится неотъемлемой чертой современной экономики РФ, сообщило агентство.