Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 15:54

Аналитик предрек дальнейшее укрепление рубля

Аналитик Дудников: рубль продолжит укрепляться из-за высоких цен на нефть

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В ближайшей перспективе российская валюта продолжит укрепление из-за высоких цен на нефть, рассказал NEWS.ru аналитик «Цифра брокер» Александр Дудников. Эксперт добавил, что во втором полугодии может произойти ослабление рубля.

В течение ближайших месяцев рубль продолжит удерживать текущие сильные позиции из-за высоких цен на нефть. Однако во втором полугодии тренд на снижение ключевой ставки приведет к умеренному ослаблению нацвалюты до 75-80 рублей за доллар США, — отметил аналитик.

Основной причиной укрепления рубля является высокая цена на нефть, которая способствует большому притоку иностранной валюты в страну, подчеркнул Дудников. По его словам, российский рубль — одна из наиболее высокодоходных и сильных валют по отношению к доллару США в 2026 году, а агентство Bloomberg просто зафиксировало данный факт.

Аналитик добавил, что Bloomberg оценивает рост рубля к доллару на уровне около 12%, что не является чем-то невероятным. В 2025 году нацвалюта укрепилась к «американцу» примерно на 28%, отметил он.

Ранее Bloomberg сообщил, что российский рубль стал лучшей мировой валютой по динамике к доллару в этом квартале. С начала апреля она достигла отметки в 72,6 рублей за доллар. Отмечается, что рубль второй год подряд игнорирует прогнозы о девальвации.

В Bloomberg связали укрепление российской валюты с дисбалансом на финансовом рынке из-за санкций и жесткой денежно-кредитной политикой, призванной компенсировать оборонные расходы. Эта динамика становится неотъемлемой чертой современной экономики РФ, сообщило агентство.

Экономика
Россия
рубль
курс валют
Екатерина Свинова
Е. Свинова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог ответила, из-за каких напитков в жару отекает лицо
Два человека пострадали при налете БПЛА на российский регион
В Ростове раскрыли последствия жуткой атаки БПЛА
Стало известно, что грозит виновным в обрушении школьного балкона в Крыму
Жителя Башкирии задержали по делу об убийстве знакомой из ревности
В МО расссказали о ликвидации безэкипажного катера, угрожавшего Крыму
Поездка в Киев, мнение об СВО, новые фильмы: как живет Мария Пирогова
Профессор рассказал о минусах цифровой экономики
Десятки иномарок в России вспыхнули из-за одной ошибки
Текстиль как инвестиция в качество жизни
Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу с июня 2026 года
Пик зноя в Москве — +30–31 до конца недели: фото плавящейся от жары столицы
Трамп раскрыл тайну подземелий Белого дома
Аналитик предрек дальнейшее укрепление рубля
Резкий холод, грозовые дожди и сильный ветер: погода в Москве в конце мая
«Суверенное право»: Мадьяр разнес противников идеи закупать российский газ
В МЧС пообещали очистить пляжи Туапсе к курортному сезону
Россиянам напомнили, что нужно сделать в доме перед отпуском
Военэксперт раскрыл циничный план НАТО для затягивания конфликта с Россией
Аналитик рассказал, как изменятся цены на аренду жилья с 1 июня
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.