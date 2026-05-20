20 мая 2026 в 16:46

Раскрыто, как Зеленский намерен заставить Белоруссию отвернуться от России

Экс-нардеп Олейник: Зеленский будет просить ЕС и США повлиять на Белоруссию

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/IMAGO/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский намерен использовать дипломатические рычаги давления через Евросоюз и Соединенные Штаты, чтобы попытаться заставить Белоруссию изменить свой внешнеполитический курс и отвернуться от России, предположил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Так он прокомментировал сообщение, что лидер европейской страны приказал спецслужбам подготовить «непубличные меры» против Минска. Однако нардеп отметил, что такое воздействие Киева вряд ли принесет результаты.

Что касается дипломатических методов заставить Белоруссию отвернуться от РФ, Зеленский может обращаться с соответствующими просьбами к ЕС и США. Хотя Вашингтон уже плюнул на санкционную политику Евросоюза против Минска. Наоборот, Дональд Трамп (глава Белого дома. — NEWS.ru) имеет там представителя, который встречается с Александром Лукашенко (президент Республики Беларусь. — NEWS.ru). Понятно, что лидер США не будет запугивать Минск. Американцы пытаются найти мостик через Белоруссию, чтобы договориться с РФ. Теперь европейцы. Польша, например, дышит огнем на Республику Беларусь. Она готова взять приграничье, так что я сомневаюсь, что Украина сможет как-то повлиять на Минск, тем более через страны ЕС, — пояснил Олейник.

Ранее зампред комиссии по международным делам палаты представителей парламента Республики Беларусь Олег Гайдукевич заявил, что слова украинских чиновников о якобы угрозе со стороны Минска — это настоящая провокация. Он также выразил мнение, что Киев заинтересован в продолжении конфликта ради сохранения финансирования.

Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
Александр Ефимов
