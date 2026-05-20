20 мая 2026 в 17:44

Путин завершил двухдневный визит в КНР

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин завершил официальный визит в Китай, передает РИА Новости. Он продлился два дня.

Глава государства поднялся на борт своего самолета. Через некоторое время он вылетел из Пекина.

Российский лидер прибыл в КНР 19 мая. Тогда же прошли российско-китайские переговоры с участием Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам встреч стороны подписали и приняли 42 документа. Среди них — совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства, стратегического взаимодействия, а также развитии добрососедства, дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин провели неформальное общение за чашкой чая, во время которого обсудили актуальные международные темы. Также президент России встретился с китайским инженером Пэн Паем. Их первое знакомство состоялось во время визита Путина в Китай в 2000 году, когда Пай был ребенком.

Политолог Александр Антошин считает, что переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине продемонстрировали стремление России и Китая к формированию многополярного мира. По его оценке, Москва и Пекин готовы отстаивать собственную позицию в противостоянии с Западом.

