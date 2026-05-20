Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине во время церемонии подписания документов о сотрудничестве

Путин и Си Цзиньпин укрепили партнерство России и Китая документом Россия и Китай подписали заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам российско-китайских переговоров подписали Совместное заявление России и Китая о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, передает РИА Новости. Речь идет о массивном программном документе.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, в документе определены магистральные пути развития всего комплекса многоплановых двусторонних связей РФ и КНР. Также в нем упоминается однозначное общее видение насущных вопросов международной повестки дня и основные форматы взаимодействия в мировых делах, объяснил помощник лидера.

Ранее сообщалось, что Китай и Россия договорились о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В частности, председатель КНР Си Цзиньпин и российский президент договорились об этом единогласно. Лидер КНР подчеркнул, что Пекин будет работать с Москвой над соблюдением духа этого соглашения и твердо продвигать стратегическое сотрудничество между двумя государствами «спиной к спине».