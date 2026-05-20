Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 09:41

Страны G7 «умоляют» США завершить войну в Иране

Politico: министры стран G7 просят Бессента повлиять на завершение войны в Иране

Министерство финансов США Министерство финансов США Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Министры финансов стран-участниц G7 составили совместное заявление для главы Минфина США Скотту Бессента с просьбой повлиять на власти США, чтобы те прекратили войну в Иране, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленных чиновников. Они опасаются, что европейский контингент будет втянут в экономическую катастрофу.

Как пишет издание, представители Германии, Франции, Италии, а также Еврокомиссии в ходе обсуждения в закрытом формате пришли к выводу, что война с Ираном ведет к резкому повышению цен на нефть. Кроме того, они сошлись во мнении, что конфликт угрожает полномасштабным продовольственным кризисом.

Ранее верхняя палата Конгресса США в ходе процедурного голосования впервые одобрила резолюцию, фактически предписывающую администрации прекратить военные действия против Ирана. За документ проголосовали 50 законодателей, против — 47. Вместе с большинством демократов резолюцию поддержали республиканцы Рэнд Пол (Кентукки), Лиза Мурковски (Аляска), Сюзан Коллинз (Мэн) и Билл Кэссиди (Луизиана).

Мир
Иран
Скотт Бессент
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обыски начались в Нацполиции Украины
В «Единой России» раскрыли, кто будет участвовать в выборах Госдуму
Песков назвал главный итог визита Путина в Китай
Си Цзиньпин раскрыл, что будут защищать Россия и Китай
Интерьер для восстановления: что действительно помогает отдыхать
Путин раскрыл, что готова сделать Россия для Китая
В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС в КНР
Стало известно, чем и откуда ВСУ обстреляли Белгородскую область
Путин указал на важную деталь в отношениях России и Китая
«Бомж» из Конгресса США решил возглавить страну
НАТО попросило США не допускать «сюрпризов» в Европе
ВСУ пытались атаковать Россию за два часа с помощью более 60 БПЛА
Смертельный хантавирус маскируется под одну распространенную болезнь
Появились кадры с подписания Путиным и Си Цзиньпином совместных документов
Россия и Китай сделали огромный шаг к становлению многополярного мира
Страны G7 «умоляют» США завершить войну в Иране
Путин и Си Цзиньпин укрепили партнерство России и Китая документом
Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились
Минобороны поделилось подробностями ядерных учений
«Кое о чем важном»: Ушаков намекнул на особенную договоренность с Китаем
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.