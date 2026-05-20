Страны G7 «умоляют» США завершить войну в Иране

Министры финансов стран-участниц G7 составили совместное заявление для главы Минфина США Скотту Бессента с просьбой повлиять на власти США, чтобы те прекратили войну в Иране, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленных чиновников. Они опасаются, что европейский контингент будет втянут в экономическую катастрофу.

Как пишет издание, представители Германии, Франции, Италии, а также Еврокомиссии в ходе обсуждения в закрытом формате пришли к выводу, что война с Ираном ведет к резкому повышению цен на нефть. Кроме того, они сошлись во мнении, что конфликт угрожает полномасштабным продовольственным кризисом.

Ранее верхняя палата Конгресса США в ходе процедурного голосования впервые одобрила резолюцию, фактически предписывающую администрации прекратить военные действия против Ирана. За документ проголосовали 50 законодателей, против — 47. Вместе с большинством демократов резолюцию поддержали республиканцы Рэнд Пол (Кентукки), Лиза Мурковски (Аляска), Сюзан Коллинз (Мэн) и Билл Кэссиди (Луизиана).