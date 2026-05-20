20 мая 2026 в 10:04

В «Единой России» раскрыли, кто будет участвовать в выборах в Госдуму

Глава Генсовета «ЕР» Якушев: в выборах в Госдуму поучаствуют 630 бойцов СВО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В предварительном голосовании «Единой России», по результатам которого определят кандидатов на участие в выборах в Госдуму, поборются 5200 человек, при этом 44% из них — беспартийные, рассказал «Парламентской газете» секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. По его словам, от бойцов СВО подано целых 630 заявлений.

Мы оценили потенциал [участников СВО] — у некоторых он настолько высокий, что они вполне могут выигрывать выборы в одномандатных округах. Отмечу, что участники СВО по подготовке к выборам многим дадут фору, в том числе тем, кто уже работал в Госдуме, — высказался Якушев.

Из действующих депутатов Госдумы на предварительное голосование зарегистрировано 239 и 316 парламентариев — 75%. Это значит, что думская фракция «ЕР» обновится как минимум на четверть своего состава. Якушев добавил, что есть всего одна категория участников, которая может получить какие-либо бонусы при отборе на выборы в ГД, и это бойцы СВО.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о своей уверенности в том, что на выборах в Госдуму российские граждане сделают выбор в пользу созидательных идей, патриотически настроенных деятелей и людей, показывающих конкретные результаты. Глава государства подчеркнул, что любые попытки посеять рознь внутри общества и нарушить его стабильность будут решительно пресечены.

