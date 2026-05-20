В Кремле знают о полетах БПЛА ВСУ через Прибалтику

В Кремле знают о полетах БПЛА ВСУ через Прибалтику Песков: военные отслеживают ситуацию с пролетом БПЛА через прибалтийские страны

Военные РФ внимательно отслеживают ситуацию с пролетом БПЛА через воздушное пространство прибалтийских стран и формулируют необходимую реакцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В комментарии «Известиям» он добавил, что обеспечение безопасности граждан страны стало приоритетной задачей властей.

Во-первых, так или иначе беспилотники уже попадают через воздушное пространство прибалтийских государств. И эта проблема есть, и соответствующая наша служба, прежде всего военные в данном случае, они внимательно отслеживают ситуацию и формулируют необходимую реакцию нашей страны, — отметил представитель Кремля.

Комментируя мотивы прибалтийских стран, Песков заявил, что этими государствами правят «достаточно недалекие политики». Ключевой причиной такой позиции он назвал «пропитанность русофобией», которая мешает деятелям давать трезвые оценки происходящему.

Как сообщил в интервью NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально‑психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, Россия может атаковать военные объекты на территории стран Балтии в случае ударов БПЛА с их территории. По данным эксперта, Служба внешней разведки обладает информацией о местах дислокации подразделений ВСУ на военных базах региона.