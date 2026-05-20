В Кремле высказались о возможном визите Уиткоффа в Россию Песков не стал уточнять сроки визита Уиткоффа в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять возможные сроки визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию. Ранее о визите стало известно со слов главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Я пресс-секретарь [президента России Владимира] Путина, а не Кирилла Дмитриева, — сказал Песков.

Ранее Песков сообщал, что контакты помощника президента России Юрия Ушакова с Уиткоффом носят регулярный характер. В Москве рассчитывают на продолжение взаимодействия в данном формате, говорил он.

До этого стало известно, что Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Белый дом показал заинтересованность в решении ключевых вопросов и украинского кризиса. Кремль рассчитывает, что личный визит доверенных лиц американского президента Дональда Трампа позволит перевести обсуждение в более конструктивное русло. Предстоящая встреча станет важным шагом в попытках найти точки соприкосновения по наиболее острым вопросам глобальной безопасности.