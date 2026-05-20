Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 11:07

В Кремле высказались о возможном визите Уиткоффа в Россию

Песков не стал уточнять сроки визита Уиткоффа в Россию

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять возможные сроки визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию. Ранее о визите стало известно со слов главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Я пресс-секретарь [президента России Владимира] Путина, а не Кирилла Дмитриева, — сказал Песков.

Ранее Песков сообщал, что контакты помощника президента России Юрия Ушакова с Уиткоффом носят регулярный характер. В Москве рассчитывают на продолжение взаимодействия в данном формате, говорил он.

До этого стало известно, что Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Белый дом показал заинтересованность в решении ключевых вопросов и украинского кризиса. Кремль рассчитывает, что личный визит доверенных лиц американского президента Дональда Трампа позволит перевести обсуждение в более конструктивное русло. Предстоящая встреча станет важным шагом в попытках найти точки соприкосновения по наиболее острым вопросам глобальной безопасности.

Власть
Россия
Дмитрий Песков
Стив Уиткофф
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Свернул шею детенышу: в Башкирии ищут убийцу рожающей лосихи
Путин анонсировал планы по исследованию Второй мировой войны
Появилась жуткая информация об учениках обрушившейся школы в Севастополе
Магнитные бури сегодня, 20 мая: что завтра, сильный стресс, проблемы с ЖКТ
Путин: более 100 тыс. человек осваивают китайский язык в России
Суд определил наказание для пособника РДК
Психотерапевт предупредил о последствиях ускоренных видео
В Роскачестве предрекли бум отечественного виноделия
Самбурская подала в суд на кемеровского блогера
Политолог ответил, завершит ли Трамп войну с Ираном по требованию сената
Путин раскрыл базовые условия развития Китая
ВСУ потеряли «роту калек» в зоне СВО
Россияне назвали «VK Видео» основной видеоплатформой в стране
Раскрыты темы чаепития Путина и Си Цзиньпина в Пекине
ВСУ «убили» восемь FPV-дронов на потопление БЭКа «Днепра»
Известного российского телеведущего могут признать иноагентом
Пожар вспыхнул на одной из станций МЦД на юго-востоке Москвы
Продюсер объяснил резкую смену амплуа экс-участницы «Фабрики звезд»
Путин оценил интерес жителей Китая к изучению русского языка
Дети рухнули вместе с балконом в школе, делая фотографии
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.