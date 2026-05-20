Известного российского телеведущего могут признать иноагентом

Телеведущего Александра Васильева могут признать иностранным агентом, сообщает Telegram-канал Mash. Российские общественники направили обращения в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Минюст с просьбой проверить его на возможное иностранное финансирование. Поводом для проверки стали сведения о переводах за онлайн-курсы и консультации. Часть платежей поступала в том числе от клиентов с Украины.

Васильев сейчас проживает во Франции. Там он открыл закрытый клуб, посвященный моде, и проводит обучение по стилю и подбору одежды. Новым участникам участие в клубе обходится в 24 тыс. рублей в месяц. Для постоянных клиентов предусмотрена сниженная цена в 16 тыс. рублей. В эту стоимость входят дистанционные лекции, консультации и разборы образов.

Отдельно отмечается, что оффлайн-консультации Васильева стоят более 550 тыс. рублей. При этом поездки в Россию для таких встреч полностью исключены. Доступны только онлайн-формат или личные встречи за пределами страны.

Васильев покинул Россию и переехал во Францию после начала СВО в 2022 году. В ноябре 2024 года в беседе с журналистами он говорил, что при тоске по России слушает романсы. Он также отмечал, что для него РФ связана с поэзией, литературой, живописью, балетом, оперой и русским языком.