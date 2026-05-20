«Ничего себе»: музкритик о резкой смене жанра участницы «Фабрики звезд»

Музкритик Бабичев: Балакиревой повезло вовремя сменить жанр

Александра Балакирева Александра Балакирева Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Звезде «Фабрики звезд 5» Саше Балакиревой посчастливилось вовремя сменить жанр своих выступлений на классическую оперу, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, многие участники популярного телепроекта так и не смогли добиться широкого признания.

Ничего себе. Не сказать, что на «Фабрике» Балакирева была попсой, она двигалась в нестандартном направлении, стала делать что-то потяжелее в какой-то момент. И вдруг опера — совсем разное. Удивлен, честно говоря. Не все участники шоу выбились в более-менее серьезные артисты. Кому-то посчастливилось собирать стадионы, как Полина Гагарина. В основном это полузабытые артисты, которые сейчас участвуют в дискотеках 1990-х годов, как группа «Корни», хотя они, скорее, относятся к золотым нулевым. Радостно, если Балакирева найдет свое место под солнцем благодаря резкой смене жанра, если у нее будут видимые успехи, — сказал Бабичев.

Ранее продюсер Павел Рудченко предположил, что Балакирева изменила свой творческий путь и переключилась на классическую оперу из-за неудачного имиджа на эстраде. Без поддержки команды и финансирования, по его словам, артистка вряд ли бы достигла значительных успехов на большой сцене.

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

