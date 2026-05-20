Продюсер объяснил резкую смену амплуа экс-участницы «Фабрики звезд»

Звезда «Фабрики звезд 5» Саша Балакирева сменила творческую траекторию и стала заниматься классической оперой из-за неудачного образа на эстраде, предположил в беседе с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, без команды и финансирования артистка вряд ли смогла бы добиться больших результатов на большой эстрадной сцене.

Прекрасно помню Сашу Балакиреву. Думаю она поняла, что без команды и финансирования особых результатов добиться на эстраде вряд ли сможет. А как оперная певица она, видимо, планирует служить в каком-нибудь театре без, возможно, претензий и амбиций. Просто работать в качестве оперной вокалистки. Александра [Балакирева] могла сама не согласиться с тем образом, который ей предлагали продюсеры для восхождения на российскую эстраду, — сказал Рудченко.

По его мнению, это проблема многих артистов, имеющих свое видение по имиджу и репертуару. Он добавил, что взгляды певцов и продюсеров могут расходиться, а это порождает конфликт интересов.

Навязывание образа продюсером — это проблема многих артистов, имеющих свое видение по имиджу и репертуару. Взгляды могут расходиться. Здесь возникает конфликт. И артист не находит понимания с точки зрения своих амбиций. Часто такие исполнители остаются звездами одного хита. Они не готовы к большой системной серьезной работе. Эта творческая составляющая артиста очень часто может мешать созданию именно продюсерского проекта, — заключил Рудченко.

