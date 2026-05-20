20 мая 2026 в 11:53

Появились кадры с места обрушения балкона с детьми в школе Севастополя

Фото обрушившегося балкона с детьми в школе Севастополя попало в соцсети. По предварительной информации, вышедшие на конструкцию выпускники начали прыгать во время совместной фотосессии, и она не выдержала.

Одного из пострадавших при инциденте учеников доставили в больницу без сознания. Еще пять детей госпитализировали с травмами средней тяжести, четверых — с ушибами и ссадинами.

Telegram-канал Mash сообщил, что на капитальный ремонт школы в 2020 году потратили около 3,8 млн рублей. По информации канала, в 2024 году здание снова обновляли губернатор Севастополя Михаил Развожаев докладывал о замене инженерных сетей, обновлении дверей, ремонте фасадов и внутренних помещений.

ЧП произошло в школе № 13. Как сообщил Развожаев, дети получили травмы разной степени тяжести. На месте работают оперативные службы. Губернатор заверил, что власти проведут тщательную проверку. Причины и обстоятельств произошедшего выясняются.

Ранее в Санкт-Петербурге рухнула стена исторического здания детсада, расположенного в Батенинском жилмассиве на Лесном проспекте. Здание, построенное в 1930-х годах, является объектом культурного наследия регионального значения.

