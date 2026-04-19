Стена исторического детсада обрушилась в Петербурге

В Выборгском районе Санкт-Петербурга рухнула стена исторического здания детского сада, расположенного в Батенинском жилмассиве на Лесном проспекте, сообщает 78.ru. Здание, построенное в 1930-х годах, является объектом культурного наследия регионального значения.

Местные жители давно обеспокоены состоянием заброшенного здания и неоднократно просили начать реконструкцию. По их словам, внутрь нередко проникали подростки, а рядом находится детская площадка, что создает дополнительную опасность. В жилкоме подтвердили, что здание давно пустует.

К 14:10 по московскому времени бригада «Ленсвета» сняла растяжки воздушной линии, которые местами крепились к фасаду. Обошлось без пострадавших. Уличное освещение в районе продолжит работать в штатном режиме.

