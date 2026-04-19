19 апреля 2026 в 16:27

Стена исторического детсада обрушилась в Петербурге

Фото: Павел Симаков/РИА Новости
В Выборгском районе Санкт-Петербурга рухнула стена исторического здания детского сада, расположенного в Батенинском жилмассиве на Лесном проспекте, сообщает 78.ru. Здание, построенное в 1930-х годах, является объектом культурного наследия регионального значения.

Местные жители давно обеспокоены состоянием заброшенного здания и неоднократно просили начать реконструкцию. По их словам, внутрь нередко проникали подростки, а рядом находится детская площадка, что создает дополнительную опасность. В жилкоме подтвердили, что здание давно пустует.

К 14:10 по московскому времени бригада «Ленсвета» сняла растяжки воздушной линии, которые местами крепились к фасаду. Обошлось без пострадавших. Уличное освещение в районе продолжит работать в штатном режиме.

Ранее на стадионе Алехандро Вильянуэва в столице Перу Лиме произошло масштабное обрушение конструкции. По данным Минздрава страны, один человек погиб, еще 47 пострадали. Глава ведомства подтвердил, что все раненые получают помощь в столичных больницах. Власти ввели режим экстренного оповещения в клиниках.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

