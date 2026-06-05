ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 июня 2026 в 17:06

Астронавтам на МКС приказали срочно готовиться к эвакуации

Астронавтам на МКС приказали готовиться к эвакуации из-за утечки воздуха

Фото: imago/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Астронавтам на борту Международной космической станции было приказано перейти в эвакуационный корабль и подготовиться к возможной эвакуации из-за растущей утечки воздуха в российском сегменте, сообщает агентство Reuters. Такое распоряжение поступило от американского космического ведомства (NASA).

Астронавтам на борту Международной космической станции в пятницу было приказано NASA укрыться в их корабле и подготовиться к возможной эвакуации, в то время как российский экипаж пытается устранить растущую утечку воздуха в их части орбитальной лаборатории, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что иностранные партнеры по программе МКС приняли решение о продолжении эксплуатации станции до 2030 года. Отмечалось, что правительство России в 2023 году одобрило продолжение эксплуатации российского сегмента станции с экипажем до 2028 года.

Прежде космонавты российского сегмента Международной космической станции Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев приступили к первой в текущем году внекорабельной деятельности. Внутри МКС за пультом управления роборукой ERA дежурил член экипажа Crew‑12 космонавт Андрей Федяев.

Космос
МКС
астронавты
NASA
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, куда пришелся новый удар ВСУ по ЗАЭС
Дело о гибели Нади на штыре забора закрыто: почему Бастрыкин требует доклад
От холодных аномалий до жары +30: прогноз погоды на июнь в РФ
На ПМЭФ обсудили повышение эффективности продвижения НКО в цифровой среде
ВСУ учинили взрыв в порту Румынии, Глызину запретили танцевать: что дальше
«Совсем уже голову потеряли»: Путин об ударах ВСУ по ЗАЭС
«Могли получать»: Путин рассказал, помогала ли Россия Ирану в войне с США
Тропические ночи, ливни, грозы и жара до +30: погода в Москве в конце лета
Путин раскрыл свое отношение к конфликту между Ираном и США
В АСИ назвали самые востребованные профессии в эпоху ИИ
«Мало что получается»: Путин о попытках Украины создавать собственные дроны
Путину на ПМЭФ передали привет от Трампа
Покушение с аспирином и труп в колодце: главные ЧП недели
Узбекистан не станет ограничиваться одной российской АЭС
На подлете к Москве уничтожено уже 11 дронов
Развод с молодым мужем, суд за сына, «Холоп-3»: как живет Мария Миронова
«В Киеве не знали, что ли?»: Путин назвал дату перехода ЛНР под контроль РФ
Путин объяснил, почему Россия имела право признать ДНР и ЛНР
Путин назвал неочевидное условие для возвращения ушедших западных компаний
Путин заявил, что Россия без сомнений добьется освобождения Донбасса
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.