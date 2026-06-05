Астронавтам на МКС приказали срочно готовиться к эвакуации Астронавтам на МКС приказали готовиться к эвакуации из-за утечки воздуха

Астронавтам на борту Международной космической станции было приказано перейти в эвакуационный корабль и подготовиться к возможной эвакуации из-за растущей утечки воздуха в российском сегменте, сообщает агентство Reuters. Такое распоряжение поступило от американского космического ведомства (NASA).

Астронавтам на борту Международной космической станции в пятницу было приказано NASA укрыться в их корабле и подготовиться к возможной эвакуации, в то время как российский экипаж пытается устранить растущую утечку воздуха в их части орбитальной лаборатории, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что иностранные партнеры по программе МКС приняли решение о продолжении эксплуатации станции до 2030 года. Отмечалось, что правительство России в 2023 году одобрило продолжение эксплуатации российского сегмента станции с экипажем до 2028 года.

Прежде космонавты российского сегмента Международной космической станции Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев приступили к первой в текущем году внекорабельной деятельности. Внутри МКС за пультом управления роборукой ERA дежурил член экипажа Crew‑12 космонавт Андрей Федяев.