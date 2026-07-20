Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 июля 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 июля 2026 года

Сегодня 20 июля — 201-й день 2026 года. До конца лета осталось всего 42 дня. Крестьяне на Руси отмечали день Авдотьи Сеногнойки. Ровно 102 года назад была создана шахматная федерация. Еще сегодня день прыжка и хождения по бордюрам. Расскажем об этом подробнее и узнаем, какие еще праздники отмечают 20 июля 2026 года.

20 июля — спасаем сено от Авдотьи Сеногнойки

20 июля православная церковь отмечает праздник — день памяти святой Ефросиньи, которая до пострига была супругой Дмитрия Донского и носила имя Евдокия. После смерти мужа она удалилась в монастырь, где прославилась множеством добрых дел и исцелением больных.

В народе этот день называют Авдотья Сеногнойка. Авдотья — еще один вариант имени Евдокия. А сеногнойкой этот день называли потому, что считалось, будто с 20 июля лето становится дождливым, воздух — слишком влажным, отчего сено, сметанное в стога на зиму, сыреет и гниет. Чтобы сохранить запас корма для скота, крестьяне посыпали солью сено перед сметыванием, а стога ставили на возвышенности или специальные настилы.

Также в эту дату крестьяне приходили на поле с рушником, в который был завернут рабочий серп. Полотенцем связывали первый сжатый сноп, освящали его и хранили до Покрова Богородицы. А затем понемногу скармливали скотине, чтобы она хорошо ела заготовленные корма и набирала вес.

Еще один обряд этого дня был связан с жатвой — из первых срезанных колосьев крестьяне плели жгут и повязывали его вокруг поясницы, читая заговор. С колосьями надо было ходить до тех пор, пока на поле на поставят третий сноп. После чего жгут снимали и уничтожали. Считалось, что это помогает вылечить боли в спине.

Традиции 20 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Торты, прыжки и леденцы — какие еще праздники будем отмечать 20 июля 2026 года

В мире каждый день находятся десятки самых разнообразных поводов для празднования. Узнаем, какие необычные праздники отмечают 20 июля.

20 июля 2026 года очередной день рождения отметит Международная шахматная федерация — FIDE. Этот праздник также известен во всем мире как День шахмат.

Еще сегодня отмечают День хождения по бордюрам. Или поребрикам — зависит от региона, в котором вы живете. В любом случае можно вспомнить детство и проверить работу своего вестибулярного аппарата, прогулявшись по возвышению над асфальтом.

Продолжив празднование, можно отметить Всемирный день прыжка. Достаточно просто спрыгнуть с бордюра (или поребрика), а можно посвятить прыжкам немного больше времени и выполнить полезное для здоровья упражнение jumping jack или вовсе сделать берпи.

Несмотря на то что после активных физических упражнений от еды лучше воздерживаться, сегодня это правило можно нарушить, чтобы отметить сразу несколько праздников для сладкоежек. Так, 20 июля 2026 года празднуем день торта, леденцов на палочке и печений с предсказаниями. Полагаем, что к столу можно сначала подать печенья с запеченными в них полосками бумаги с предсказаниями. Затем всей компанией съесть торт, испеченный по любому рецепту, а завершить десертный пир леденцом на палочке.

Еще 20 июля в США, но, увы, не в России, будут отмечать праздник — День Луны. Именно в эту дату 55 лет назад американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Базз Олдрин стали первыми в мире людьми, которые успешно посадили лунный модуль корабля «Аполлон-11» на поверхность единственного спутника Земли.

Памятные события 20 июля Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press

Исторические события и памятные праздники 20 июля

20 июля в России и других странах мира будут вспоминать ряд важных событий и памятных праздников.

1534 год — в британском городе Кембридж начало работу первое в мире издательство.

1877 год — французский изобретатель Эмиль Рейно представил широкой публике придуманный и сконструированный им оптический прибор для демонстрации движущихся рисунков — праксиноскоп. Это событие считается датой изобретения мультипликации.

1917 год — в Германии официально зарегистрирована торговая марка Bayerische Motoren Werke AG — предприятия по производству авиационных двигателей. Сегодня это всемирно известный концерн BMW.

1952 год — метательница диска Нина Ромашкова завоевала золото в ходе первого участия сборной СССР в Олимпиаде в столице Финляндии.

2015 год — Соединенные Штаты Америки и Куба возобновили дипломатические отношения после их разрыва в 1961 году, который произошел из-за установления на острове коммунистического режима.

Исторические даты 20 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM

В этот день появились на свет:

1804 год — британский палеонтолог, придумавший и введший в оборот слово «динозавр», сэр Ричард Оуэн.

1822 год — австрийский биолог, основоположник генетики Грегор Иоганн Мендель.

1918 год — советский физик, один из разработчиков первой системы противоракетной обороны СССР Григорий Кисунько.

1919 год — новозеландский альпинист, который вместе с непальским шерпой Тенцингом Норгеем 29 мая 1953 года впервые в истории человечества покорил Эверест, сэр Эдмунд Персиваль Хиллари.

1924 год — советский режиссер, известный работами над картинами «Семнадцать мгновений весны», «Три тополя на Плющихе», «Карнавал», «Мы, нижеподписавшиеся», Татьяна Лиознова.

1930 год — советский музыкант, актер, подаривший голос персонажам мультфильмов о бременских музыкантах и про Львенка и Черепаху, сыгравший яркие эпизодические роли в лентах «Человек с бульвара Капуцинов», «Гардемарины, вперед!», «Криминальный квартет», Олег Анофриев.

1978 год — российский хоккеист Павел Дацюк.

1980 год — бразильская модель, актриса, сыгравшая в фильмах «Нью-йоркское такси», «Дьявол носит Prada», Жизель Бюндхен.

Дни рождения 20 июля Фото: IMAGO/RW/Global Look Press

Также в этот день мир покинули:

1913 год — русский контр-адмирал, командир крейсера «Варяг», вместе с бойцами которого принял в 1904 году неравный бой у Чемульпо с превосходящими силами японских моряков, Всеволод Руднев.

1937 год — итальянский физик, который способствовал распространению практического применения радиосвязи и был награжден Нобелевской премией за вклад в развитие «беспроволочной телеграфии», Гульельмо Джованни Мария Маркони.

1973 год — американо-гонконгский актер, мастер боевых искусств, каскадер и постановщик боевых сцен Ли Чаньфань, более известный как Брюс Ли.

2020 год — советский художник, придумавший и воплотивший образ олимпийского Мишки для Олимпиады-80, Виктор Чижиков.

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