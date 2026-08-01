Листья огурцов желтеют не просто так: один раствор прогонит опасного вредителя

Листья огурцов желтеют не просто так: один раствор прогонит опасного вредителя

Июльская жара вперемешку с дождями создает идеальные условия для паутинного клеща. Этот мелкий вредитель способен быстро испортить огуречные грядки, но заметить проблему и помочь растениям можно вовремя.

Первый признак появления клеща — изменение листьев. Они начинают светлеть, словно покрываются сероватым налетом, затем засыхают и опадают. Самого вредителя увидеть сложно: чаще всего он заметен только через лупу. Особенно активно клещ размножается в сухую и жаркую погоду.

Для борьбы можно использовать простой народный раствор. Разведите 1 столовую ложку аммиака в 5 литрах воды и тщательно опрыскайте листья огурцов с обеих сторон. Обработку лучше проводить вечером или в пасмурную погоду.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что своевременная обработка помогает сохранить огурцы здоровыми. Дополнительно регулярно осматривайте нижнюю сторону листьев и поддерживайте влажность почвы — это снижает риск появления вредителя.

Ранее сообщалось, что после цветения гиацинтам нужен не меньший уход, чем во время появления бутонов. Именно сейчас закладывается цветение следующего сезона, и несколько простых действий помогут сохранить луковицы крепкими и здоровыми.