Сажаете — и получаете необычное зрелище: экзотический ярко-красный цветок для сада

Ликорис лучистый, известный также как паучья лилия или огненная лилия, удивляет необычными ярко-красными цветками, чьи длинные, тонкие, изогнутые тычинки в несколько раз превосходят длину узких лепестков, создавая необычное зрелище.

Главная особенность ликориса — его жизненный цикл: весной из луковицы появляются длинные ремневидные листья, которые к середине лета полностью отмирают, а в конце августа — сентябре из земли «выстреливает» высокий, до 70 см, голый цветонос, на котором распускается зонтик из 4-8 воронковидных цветков, цветущих около двух недель и издающих приятный аромат.

После цветения листья отрастают снова и зимуют, создавая вечнозеленый ковер, а в следующем году цикл повторяется. Ликорис предпочитает полутенистые места с рыхлой, хорошо дренированной почвой, не выносит застоя воды, а на зиму в средней полосе требует укрытия мульчей и лапником. Все части растения ядовиты, поэтому работы с ним лучше проводить в перчатках.

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