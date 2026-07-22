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22 июля 2026 в 23:00

Многолетники на замену лилейникам: цветут месяцами, растут аккуратными кустиками и не требуют ухода

Фото: D-NEWS.ru
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Лилейники по праву считаются одними из самых неприхотливых многолетников, но иногда хочется украсить сад чем-то новеньким. Если вы хотите наслаждаться красотой непрерывно все лето, обратите внимание на три достойные альтернативы.

Астильба — королева тенистых садов, чьи пушистые метельчатые соцветия белого, розового, красного и лилового цвета появляются в июне и радуют глаз до самого сентября. Герань садовая образует плотные, аккуратные кустики, которые с июня до глубокой осени покрываются яркими пятилепестковыми цветками розовых, сиреневых, голубых и белых оттенков. Она прекрасно чувствует себя как на солнце, так и в полутени, не агрессивна и отлично сочетается с другими растениями. Кореопсис мутовчатый формирует идеальный золотистый шар высотой 30–40 см, который с июня до снега буквально усыпан яркими желтыми цветками-звездочками.

Все три растения морозостойки, не требуют частых поливов и подкормок, а их компактные корни не расползаются по участку.

Ранее был названо растение, которое с августа до весны превращается в пурпурный фонтан.

Проверено редакцией
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Дарья Иванова
Д. Иванова
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