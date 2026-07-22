Никакой Пугачевой. Провал фестиваля Вайкуле в Юрмале: ни звезд, ни денег

24 июля в Юрмале стартует музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву». Певица создала его 11 лет назад после «переезда» «Новой волны» Игоря Крутого. В последние годы организация мероприятия дается артистке с большим трудом: билеты расходятся плохо, в прессе звучат негативные комментарии. Кто принимает участие в фестивале в этом году, почему нет западных звезд, приехала ли Алла Пугачева — в материале NEWS.ru.

Как Вайкуле создала свой фестиваль «на костях» «Новой волны» Крутого

Первый фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala прошел 11 лет назад, в 2015 году. Продюсер Игорь Крутой на фоне русофобских настроений в Латвии тогда был вынужден подыскать своей «Новой волне» другое место. Вайкуле создала свой фестиваль. С Крутым, который был ее другом, у певицы даже случился конфликт. По мнению продюсера Леонида Дзюника, артистка легко переступила через эту дружбу.

«Для Лаймы друг — понятие такое [несущественное], для нее важно, есть ли у нее деньги в кармане. Кто их дает, тот и друг. А если деньги не приносит, то какой он ей друг? Лайма всегда была хитрой женщиной», — рассказал NEWS.ru Дзюник.

Он напомнил, что у фестиваля «Рандеву» были и хорошие времена, особенно в самом начале, туда приезжали крупные звезды. Но около пяти лет назад начались проблемы: билеты расходятся плохо, латвийской и тем более европейской публике фестиваль малоинтересен. Каждый год в Латвии звучат разговоры, о том, что его пора закрыть: многие артисты поют на русском языке, к которому власти Латвии настроены негативно.

Кто из артистов выступит в 2026 году

В этом году фестиваль будет проходить с 24 по 26 июля в концертном зале «Дзинтари». Еще в начале июля на все три дня было много свободных билетов, сейчас в продаже осталось менее 10%. Латвийские блогеры пишут, что часть билетов, в том числе на самые дорогие ВИП-места, раздаются бесплатно — не выступать же при пустом зале. В этом году стоимость билетов варьируется от €50 до €230 (от 4500 до 20 000 рублей).

Андрей Макаревич Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

С 2022 года Вайкуле приглашала на фестиваль артистов, которые уехали из России жить за границу. В нынешнем году на сцене концертного зала «Дзинтари» выступят Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Монеточка (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Noize MC (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Из украинских артистов анонсирована группа «Вопли Видоплясова», лидер которой Олег Скрипка известен антироссийской позицией, Оля Полякова, «Потап и Настя». Украинским артистом позиционирует себя и Николай Трубач, который проживает в Лондоне. Он получил известность после дуэта «Голубая луна» с Борисом Моисеевым.

Также выступят малоизвестные европейские артисты. Например, Михал Шпак из Польши, которого знают лишь по эпатажным женственным образам. В 2016 году на Евровидении Шпак попал в скандал, его песню Color of Your Life назвали плагиатом хита группы «Любэ» »Давай за...».

Часть участников фестиваля — латвийские исполнители.

Почему большие звезды не едут на «Рандеву»

Громких имен нет. Даже Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и «Би-2» (солист коллектива Лева — Егор Бортник — внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в этом году не заявлены в качестве участников.

Земфира Фото: Евгений Фельдман/РИА Новости

«Ну кто такая Лайма Вайкуле? Кто к ней поедет? Это певица, которая в советское время появилась, когда композитор Раймонд Паулс поссорился с Пугачевой и вытащил артистку Лайму из варьете. В 1990-е она пыталась сделать карьеру на Западе. Но там она оказалась никому не нужна и опять вернулась в Россию. У нас к ней относились как к зарубежной эстраде в какой-то степени. А в Европе кто ее знает?» — напомнил Дзюник.

Продюсер отметил, что крупным западным звездам надо платить гонорары — а у фестиваля Лаймы денег на это нет. «Для Лаймы важна каждая копейка. Она так зарабатывает [на фестивале]. Пенсию от России она не получает, латвийская пенсия маленькая. Спонсоров у нее нет, может быть, ее друзья немного помогают», — предположил собеседник.

Музыкальный продюсер Сергей Лавров объяснил отсутствие Земфиры как раз тем фактом, что Лайма не может заплатить ее стандартный гонорар. «Чтобы Земфира поехала бесплатно куда-то работать — это из мира фантастики. А у Лаймы на фестивале гонорары или мизерные, или их вообще нет», — пояснил Лавров.

В 2022 году Вайкуле обещала прекратить исполнять песни на русском языке, но слово не сдержала, на фестивале также много русскоязычных звезд. В этом году в Латвии запретили афиши на русском языке, в интервью местному изданию певица раскритиковала эту инициативу. Возможную отмену фестиваля певица прокомментировала жестко: «Заплатите нам неустойку — и все».

Алла Пугачева Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Придет ли Пугачева на фестиваль к Лайме

В прежние годы Алла Пугачева посещала фестиваль в качестве гостьи. Это был главный пиар-ход мероприятия. В этом году Вайкуле на вопрос об участии Пугачевой ответила уклончиво: «Будут все!»

По мнению продюсера Дзюника, Пугачева может появиться в какой-то из дней на фестивале, но не ради поддержки Вайкуле, а по настроению.

«Пугачева всегда приезжает летом в Прибалтику из-за климата. Он ей подходит больше, чем климат Кипра или Израиля, где стоит адская жара. Она придет [на фестиваль], скорее всего. Потому что надо же ей куда-то приходить, чтобы о ней вспоминали. Ее обязательно снимут и потом будут обсуждать — как она выглядит, какая у нее прическа... Ей нужно внимание. О фестивале она не переживает. Когда Лайма предложила ей выступить, Алла Борисовна выкатила гонорар в $200 тысяч. У Вайкуле таких денег, конечно, нет», — заключил Дзюник.

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