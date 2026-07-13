Лерчек слегла, но ей не верят: слово за судом — будет домашний арест?

13 июля Гагаринский суд Москвы разрешил Валерии Чекалиной, известной как блогер Лерчек, изменить место проживания в рамках запрета определенных действий. На прошлой неделе, 10 июля, блогер не пришла на заседание по делу о выводе денежных средств за границу — ей снова стало хуже. Подписчики вновь не поверили Лерчек. К чему может привести неявка в суд по уголовному делу, действительно ли состояние Лерчек резко ухудшилось, разбирался NEWS.ru.

Почему заседание суда по делу Лерчек было перенесено

13 июля Гагаринский суд Москвы разрешил Валерии Чекалиной изменить место проживания в рамках запрета определенных действий — такова на данный момент выбранная в отношении нее мера пресечения. Валерия снимала дом в Подмосковье, но срок аренды закончился, она подыскала новое жилье. 13 июля суд разрешил ей переехать, блогер будет жить с семьей в другом загородном доме. Чекалина пришла в суд с гражданским мужем, она не стала давать комментарии, само же заседание прошло в закрытом режиме.

В суде сейчас находится уголовное дело Валерии о выводе денежных средств за границу. Оно было приостановлено в связи с прохождением лечения от онкологии желудка четвертой стадии с обширными метастазами. После повторной медицинской экспертизы следствие направило в суд ходатайство о возобновлении дела, но этот вопрос 13 июля пока не рассматривался, это произойдет позже.

Заседание должно было состояться раньше — 10 июля, но Чекалина не пришла в суд. Адвокаты мотивировали ее отсутствие и перенос заседания тем, что у Валерии ухудшилось самочувствие.

Луис Сквиччиарини Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«У нас прошла восьмая химиотерапия. На пятый день у Леры начались сильные боли в животе. Химия в организме накопилась и дала такой эффект. Спасаемся таблетками и бактериями для нормализации микрофлоры», — пояснил в соцсетях гражданский муж и отец ее четвертого ребенка, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини.

По его словам, Валерии стало хуже еще и из-за таргетной терапии, которая очень токсична, на ее фоне у блогерши началась сильная тошнота, отек горла, вздутие живота. Правда, есть и хорошие новости: у Лерчек улучшилось зрение.

«Я выбираю использовать время на максимум»

Многие пользователи интернета возмущены поведением Лерчек. Они считают по крайней мере странным, что совсем недавно Валерия демонстрировала активность — ходила в рестораны, спортзал, запустила новую линейку косметики и магазин одежды, а теперь слегла и не может прийти в суд. «Посмотрите, как болеет Алдонин, не стыдно писать об этой мошеннице?», «Поворот в сценарии — с „все хорошо“ на „все плохо“. Только вчера танцевала танго, открыла магаз шмотья, посмотрите на эти позы умирающей женщины в этом магазине. Ну а как назначили заседание суда, так сразу поплохело резко, прям в одночасье превратилась в лежачую», — пишут в интернете хейтеры.

Сама Валерия дала большое интервью Надежде Стрелец, в котором попыталась пояснить многие моменты, вызывающие дискуссии. Она, в частности, объяснила свою физическую активность при четвертой стадии рака желудка с метастазами. Лерчек сказала, что не знает, сколько ей осталось, хочет жить и намерена максимально использовать это оставшееся время.

«Я могу валяться в кровати и жалеть себя. Либо я могу время, которое мне дано, использовать на максимум. Я выбираю второй способ», — пояснила блогерша.

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В интервью было представлено мнение лечащего гинеколога Чекалиной, которая рассказала об обнаружении в ее плаценте после родов опухолевых клеток. Другой врач, онколог, объяснил, почему пациентка может вести активную жизнь. Несмотря на эти пояснения, часть пользователей все равно сомневается в диагнозе Чекалиной и ее резком ухудшении здоровья как раз накануне возобновления слушаний по уголовному делу.

Что сказал онколог о резком ухудшении самочувствия Лерчек

Онколог Евгений Черемушкин пояснил NEWS.ru, что резкое ухудшение самочувствия Лерчек — это скорее норма, рано или поздно такой момент в ее лечении должен был наступить.

«Быстроделящиеся клетки очень чувствительны к химиотерапии, они быстро погибают, не успевает сформироваться интоксикационный синдром. Тем более что человек окружен профессионалами, запущены программы восстановительного лечения. Но есть непреложные биологические законы. Когда каждые две-три недели вводят яды, они накапливаются в организме — и начинается сбой систем. Поэтому у нее наступил этот кризисный период», — объяснил Черемушкин.

По словам онколога, сейчас Валерия уже подошла к тому моменту, когда врачи будут решать вопрос со сменой лечения, чтобы не потерять эффективность. Он отметил, что операция на желудке необязательна: опухоль может так сильно уменьшиться, что хирургическое вмешательство и не понадобится.

Что касается дальнейшего рассмотрения уголовного дела, врач отметил: суд будет учитывать только заключения врачей.

«Есть субъективные вещи, а есть объективные. Когда человек жалуется на самочувствие — это субъективная вещь, здесь нельзя комментировать: может быть, она в данный момент действительно себя так чувствует, а может быть, не хочет идти в суд. Есть объективные показатели: тромбоциты, лейкоциты, повышенные ферменты, увеличенная печень — это важно», — пояснил врач.

Что посоветовала Лерчек адвокат

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник посоветовала Чекалиной не переносить постоянно судебные заседания.

«Валерия действительно может себя очень плохо чувствовать, и с высокой долей вероятности судебные заседания будут переноситься. Но, поскольку ее диагноз и тяжесть состояния уже были поставлены под вопрос, мы не можем исключить направление следствием ходатайства, ужесточающего меру пресечения. Ей могут поменять запрет определенных действий на домашний арест», — сказала адвокат.

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вербицкая назвала еще одну причину, по которой Лерчек стоит ходить на заседания: приговор в любом случае будет вынесен, ее поведение непосредственно на него повлияет. «И следствие, и суд многие процессуальные решения основывают на внутреннем впечатлении, на убеждении. Это прямо прописано в законе. Изучив весь объем представленных доказательств, суд выносит приговор, исходя из личного убеждения, и портить это личное убеждение подобного рода поведением опасно. Человек, конечно же, может чувствовать себя плохо, но возникает большой контраст между тем образом жизни, который она демонстрирует в своих сетях, и тем, что ее адвокаты представляют в суде. Лучше подчеркивать свою добросовестность, тогда есть шанс получить более мягкое наказание», — сказала Вербицкая.

Адвокат напомнила, что суд может, хотя и не обязан, при вынесении приговора дать Чекалиной отсрочку ввиду того, что у нее есть грудной ребенок, но опять же многое будет зависеть от отношения суда.

«Попытка же откладывать рассмотрение дела ни к чему хорошему не приведет, она лишь влияет на настроение судей и государственного обвинителя, вероятно не в лучшую сторону», — подчеркнула Вербицкая.

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